Дискуссии должны завершаться решениями о реальном усилении обороны Украины: Зеленский о передаче Украине боевых танков

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новости о передаче Украине боевых танков. По его словам, дискуссии должны завершаться решениями о реальном усилении обороны нашей страны.

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Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения во вторник, 24 января. Он подчеркнул, что потребность Украины в танках большая (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти или пятнадцати танках. Потребность больше. Мы каждый день делаем все, что необходимо, чтобы восполнить дефицит. Дискуссии следует завершать решениями. Решениями о реальном усилении нашей обороны против террористов. Когда будет необходим вес решений, будем рады поблагодарить за каждое весомое решение", – заявил Зеленский.

Он прокомментировал и сегодняшние кадровые решения.

"Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово: очередные. Соответствующие шаги будут и дальше. Каждый из них увидит общество и, я уверен, поддержит. Любая внутренняя проблематика, мешающая государству крепнуть, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями", – сказал глава государства.

По его словам, сегодня власти сумели продолжить наш дипломатический марафон и получили новые конкретные результаты для нашей обороны.

"Провел продолжительные переговоры с Президентом Франции Макроном. Благодарю господина Президента за готовность усилить украинскую противовоздушную оборону, расширить наше бронетанковое сотрудничество. Именно этот бронетанковый элемент становится все более весомым для ситуации на фронте. Так же, как и артиллерийский", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Россия готовится к новой волне агрессии. Причем, со всеми силами, которые она способна мобилизовать.

"Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия. Мы все в свободном мире должны усиливать наше сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия. Хотя это будет, конечно. Будет ответ. А чтобы настолько, по возможности, не допустить новых российских преступных действий. Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами", – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что есть новый пакет поддержки от Финляндии, в том числе оборонной.

"Есть готовность ужесточать санкции против России и присоединиться к нашим дипломатическим инициативам. Есть видение того, как мы можем с пользой для наших стран использовать этот год для сотрудничества в рамках европейских и евроатлантических институтов. Сегодняшний день благодаря французскому и финляндскому этапам нашего дипломатического марафона позволил существенно усилить украинскую защиту. Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились", – отметил гарант.

Кроме того, 24 января отмечается День внешней разведки Украины. По этому случаю президент специально отметил наградами работников службы.

"И я хочу поздравить всех наших разведчиков – тех, кто расширяет возможности Украины и значительно уменьшает возможности врага. Благодарю вас за службу! Также подписал указы о награждении государственными наградами бойцов нашей армии, в частности 93-й отдельной механизированной бригады за личную особую храбрость и героизм. А также бойцов Национальной гвардии, в том числе 3-й и 4-й бригад оперативного назначения Нацгвардии. Спасибо за силу и стойкость каждому нашему воину и каждой семье таких воинов! Отметил наградами сегодня и бойцов Воздушных сил за очень нужную результативность. Бойцов территориальной обороны – за героизм и образцово эффективное выполнение боевых задач", – рассказал Зеленский.

Также гарант отметил, что Украина всегда будет благодарна Литве, которая восприняла российскую агрессию против Украины как нападение и на их свободу.

"Сегодня я подписал указ о присвоении Вильнюсу почетного знака отличия "Город-спаситель" за все, что было сделано и городом, и Литвой в целом для помощи нам в борьбе против российского террора", – добавил Зеленский.

Он заявил, что нам нужно крепкое государство, которым Украина станет непременно.

"И сегодня своим указом я ввел еще одно решение СНБО. Подробности – вскоре", – заинтриговал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины. Во всех случаях чиновников освободили с должности "согласно поданному ними заявлению".

23 января в вечернем обращении к народу Зеленский сообщил, что скоро украинцы узнают о ряде кадровых решений. После этого заявление на увольнение написал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Так же поступили заместители главы Минрегиона Иван Лукеря и Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Должности лишились заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.

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