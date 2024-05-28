'Дискуссии продолжаются': в Минобороны разъяснили ситуацию по французским инструкторам в Украине

В Министерстве обороны разъяснили ситуацию относительно якобы отправки Францией своих инструкторов в Украину. Там заявили, что переговоры по этому вопросу с Парижем еще продолжаются. С таким же заявлением выступили и в оборонном ведомстве Франции.

На Facebook-странице украинского Минобороны в понедельник, 27 мая, отметили, что Украина, начиная с февраля 2024 года, выразила заинтересованность в перспективе приема иностранных инструкторов. Сейчас дискуссии по этому вопросу продолжаются с Францией и другими странами-партнерами.

Уже запущен процесс над соответствующими документами для принятия иностранных инструкторов, чтобы после принятия страной соответствующего решения не тратить время на бюрократические процедуры.

В Министерствеобороны Франции агентству AFP также сказали, вопрос об отправке французских инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.

"Как и во всех других областях, которые обсуждались по этому поводу, мы продолжаем работать над этим вопросом с украинцами, в частности, чтобы понять их точные потребности", – отметили в ведомстве.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провел видеовстречу с министром Вооруженных Сил Франции Себастьеном Лекорню.

Сырский написал, что "приветствует инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". Он отметил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во Франции прокомментировали информацию о том, что Париж якобы отправил военных Иностранного легиона в Украину. Там заявили, что это обычный фейк.

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