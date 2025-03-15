УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Блог | Длинный "Нептун" был применен по Туапсинскому НПЗ

Длинный 'Нептун' был применен по Туапсинскому НПЗ

Длинный "Нептун"…

Видео дня

Это видео заявляется как успешное применение по Туапсинскому НПЗ модернизированной дозвуковой крылатой ракеты Р-360, она же часто называется как длинный "Нептун", то есть, ракета ПКРК "Нептун" с увеличенной дальностью нанесения ударов до 500 км и более.

Буквально вот-вот президент Украины Владимир Зеленский отмечал успешное испытание/применение этой ракеты, а в 2024 году он отмечал возможность производства в 2025-м 3-х тысяч крылатых ракет. Возможно, речь тогда шла именно о них.

По видео я могу сказать, что на удар дроном явно это не похоже. Прежде всего, удар дроном не создаёт такую сильную первичную звуковую волну, и она по звучанию явно значительно выше того, что создаёт 40-70 кг боевой части. Во вторых, буквально сразу произошла полная детонация всего, как и взрывчатого вещества средства поражения, так и содержимого резервуара, в то время как при ударе меньшей боевой части происходит процесс обратный – незначительная детонация, а затем детонация содержимого резервуара с последующим выгоранием.

Лично для меня нет ничего удивительного в том, что именно ракета от  ПКРК "Нептун" стала базой для дальнейшего создания дальнобойного средства поражения. Я всегда отстаивал ПКРК "Нептун" и отмечал его перспективное развитие, возможность многофункционального применения как сухопутными, так и морскими и авиационными носителями, с последующим улучшением ТТХ и превышением дальности поражения в 500км, в то время как некоторые "эксперты", пользующиеся неоспоримым авторитетом, целенаправленно топили украинскую разработку, как и многие другие, например, САУ "Богдана"…

Если бы не эти псевдо-эксперты, живущие в своих странных и крайне ограниченных маня-мирках, мы бы имели возможность такие удары наносить по территории россии, вглубь на 500 и более километров, не в 2025-м году, а в 2022-м!

С одной стороны, приятно смотреть на то, как Туапсинский НПЗ, находящийся за более чем 450 километров от ЛБС, детонирует и горит, а с другой, как печально, что стая дятлов, пользовавшихся в прошлом повышенным вниманием политических сил и СМИ, тормозила и топила наш ВПК долгие годы, пока петух не клюнул всех в пятую точку в 2022-м… А сейчас, все такие патриоты, патриоты, вот прямо клейма нет, где ставить!

А ведь история очень скоро может повториться…

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...