ВС РФ в рамках продолжающихся реформ, вероятно, формируют новые воздушно-десантные подразделения в составе общевойсковых сухопутных формирований. Эти штурмовые подразделения создаются для высадки в тылу украинских войск, по сценарию десантной операции в Гостомеле 24 февраля 2022 года. Об этом 13 января сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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"Однако развертывание штурмовых бригад в отрыве от более широкой структуры сил ВДВ, скорее всего, означает, что они будут использоваться как еще одно средство для проведения затяжных лобовых атак на украинские укрепленные позиции под руководством пехоты в краткосрочной перспективе", — подытожили аналитики.

От себя добавлю, что крупный аэромобильный десант в тыл врага – один из столпов советской наступательной доктрины. Помню, когда мы изучали в 2006 году военные угрозы, исходящие от армии Сирии, то одной из главных угроз был крупный десант их командос в наши тылы на Голанских высотах. Все по советским лекалам.

Крупные аэромобильные подразделения нужны Кремлю и для своей агрессии в отношении стран Балтии. Молниеносный вертикальный охват позволит занять эти страны и ключевые объекты там в течение пары суток. В теории, конечно же, но с упором на уже извлеченный опыт той же десантной операции в Гостомеле.