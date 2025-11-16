Для чего на самом деле армия России запускает ракеты 'Циркон': генерал объяснил тактику

Россия не может свободно действовать в Черном море из-за ударов Сил обороны, поэтому может держать там ограниченное количество ракетоносителей. И запасы крылатых ракет "Калибр" за годы жестоких атак на украинские города у врага несколько опустели.

Поэтому захватчики во время недавней массированной воздушной атаки использовали противокорабельную ракету "Циркон", да и ту запускали с суши. О тактике РФ, направленной не только на нанесение максимального вреда, но и на психологическое давление, рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж в комментарии 24 каналу.

Зачем россияне запускают "Цирконы"

Среди причин, которые привели к недавнему удару "Цирконом" по Сумах, Маломуж назвал постепенное истощение запасов ракет у агрессора. Речь идет о ракетах морского базирования типа "Калибр". Поэтому "экономить" их враг решил, добавляя к массированным атакам ракеты всех других видов – включая "Цирконы".

При этом использование именно "Цирконов", по мнению генерала, указывает на главную цель врага: нанести максимальные потери и оказать психологическое давление на украинцев.

Это становится очевидным, если вспомнить, что "Циркон" – это противокорабельная ракета. Предназначена она для уничтожения крупных целей в море – вроде крейсеров. Точность этой ракеты – не высокая. Но если речь идет о желании разрушать все, до чего дотянешься, а не конкретную цель, да еще и в городе – она становится отличным выбором. Как и для психологического давления.

"Летит "Циркон" чрезвычайно быстро – за несколько десятков минут преодолевает всю территорию Украины, и люди ее видят и слышат. Это зрелище не для слабонервных, потому что это большое и сверхмощное оружие. Враг тщательно просчитывает и использует все доступные средства, чтобы сломить дух украинцев", – сказал Маломуж

Как противодействовать новой российской тактике

Ранее россияне запускали "Цирконы" с моря – как и "Калибры". Однако сейчас оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности в черноморской акватории. Российские крейсеры и подводные лодки находятся в пределах досягаемости средств Сил обороны.

Поэтому свой "Циркон", которым враг атаковал на днях Сумы, россияне запустили с наземной пусковой установки, так же, как делают они и с ракетами других типов.

"Украина отслеживает вражеские пусковые платформы с помощью космической и электронной разведки вместе с партнерами. Ключевая стратегия – наносить превентивные удары по этим объектам в режиме реального времени, пока они разворачиваются, чтобы не допустить запуска ракет и предотвратить трагедии вроде киевской, – объяснил Маломуж.

Он добавил, что крайне важно уничтожать то, что уносит жизни людей или разрушает критическую инфраструктуру – энергетику, газоснабжение, водоснабжение – еще до того, как оно успеет нанести ущерб.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября Россия атаковала Украину почти 450-ю дронами и ракетами. Среди 19 использованных врагом ракет был и "Циркон".

Тогда силы ПВО обезвредили 419 целей: 405 дронов и 14 ракет. "Циркон", летевший на Сумы, украинским защитникам обезвредить не удалось.