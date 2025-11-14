Россия атаковала Украину почти 450-ю дронами и ракетами: силы ПВО обезвредили 419 из них

В ночь на 14 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 449 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 419 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

По данным Воздушных сил, в течение очередной массированной атаки, начавшейся с 18:00 13 ноября, противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – "баллистика") и 430 БпЛА различных типов (около 300 – "Шахеды").

В частности, в воздушном пространстве Украины фиксировались:

430 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с Гвардейского во временно оккупированном Крыму;

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с Гвардейского во временно оккупированном Крыму; 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из Рязанской области);

(из Рязанской области); 1 противокорабельная ракета "Циркон" ;

; 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (с ВОТ АР Крым/акватории Черного моря);

(с ВОТ АР Крым/акватории Черного моря); 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской области).

Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесская, Полтавская и Черкасская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей:

405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов; 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" ;

; 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 ;

; 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Зафиксированы попадания ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

По состоянию на 10 часов атака продолжалась.

Что известно о последствиях атаки

Под вражескими ударами ночью оказалась Кировоградщина.

"В результате ночной вражеской атаки в Новоукраинском районе повреждена линия электропередач. Без света 16 населенных пунктов, и частично Новоукраинка. Бригады РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго" уже приступили к восстановлению электроснабжения", – отметил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

На Днепропетровщине враг бил беспилотниками по Петропавловской громаде Синельниковского района. Там возник пожар, повреждена инфраструктура.

По Никопольскому району, по данным Днепропетровской ОВА, россияне вели огонь из артиллерии, запускали и FPV-дроны. Пострадали Никополь, Мировская и Покровская громады.

"Всюду – без погибших и пострадавших", – отметил начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Всего над Днепропетровщиной уничтожено 15 БпЛА.

Над Черкасской областью в течение ночи силы ПВО обезвредили 30 российских БпЛА.

"Травмированных нет – и это самое главное. Однако обломки нанесли немалый ущерб жилой инфраструктуре", – констатировал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Черкасском районе повреждены окна и кровли по меньшей мере 12 частных домов и хозяйственных построек, линия электропередач, газовая труба низкого давления.

В населенных пунктах Золотоношского района, по предварительным данным, обломками повреждены 15 домов, 2 автомобиля.

В Уманском районе взрывной волной выбило несколько окон.

На Харьковщине россияне били, в частности, по городу Чугуев.

"Около полуночи враг нанес массированный удар беспилотниками по неработающему частному предприятию на территории Чугуева. Зафиксирован пожар в административно-бытовом здании. По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела, нет. К ликвидации пожара привлечены спасатели", – рассказала глава горсовета Чугуева Галина Минаева.

В Одесской области ночью силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.

"В результате атаки на энергетический объект возникли пожары, повреждены рядом расположенный жилой дом и крыша гаража. Спасатели оперативно локализовали возгорание. К сожалению, есть один пострадавший, ему оказана помощь. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания", – рассказал начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В Сумах, около 07:05 утра прогремел мощный взрыв: россияне ударили ракетой по окраине города. Предварительно, для атаки враг использовал "Циркон".

"В результате взрыва повреждено асфальтовое покрытие, произошел порыв пожарного гидранта и утечка воды. Участок дороги в направлении Старого Села временно перекрыт. Выезд из города остается свободным для движения", – отметил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, добавив, что обошлось без пострадавших.

Около 9 часов утра Сумы атаковал вражеский дрон.

"Произошло попадание в промышленном районе города. Предварительно без пострадавших. На производственном участке произошел пожар. Последствия вражеского удара ликвидируются", – написал Кривошеенко.

В Киеве в результате российской атаки по состоянию на 8 часов утра известно о по меньшей мере трех погибших и 26 пострадавших, среди них – дети 7 и 10 лет. Есть травмированные и разрушения и на Киевщине: пострадали по меньшей мере шестеро гражданских, в том числе и ребенок.

"Этой ночью Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Киев и Киевская область снова стали мишенью врага. В столице прогремели взрывы в разных районах, под ударом — жилые дома, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура... Каждый из этих ударов является грубым нарушением международного гуманитарного права и очередной попыткой сломать украинцев через страх и темноту. Международное сообщество должно продолжать усиливать давление на государство-террориста. Безнаказанности не будет, Россия будет отвечать за каждый удар по Украине", ––отреагировал на удары уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия атаковала Киев "Шахедами" и "Кинжалами". В частности, силы ПВО работали в столице. В результате атаки есть разрушения и пожары, пострадали люди.