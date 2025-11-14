Россия атаковала Киев 'Шахедами' и 'Кинжалами': в столице работают силы ПВО

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября вновь массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть раненые.

Об этом сообщает столичная власть. В частности, о начале массированной атаки врага на столицу киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в 0:50. По данным на 2:15 атака еще продолжается.

"Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе", – отметил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Детали

В Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков, произошло возгорание авто.

В Днепровском районе повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, пожар на открытой территории.

В Подольском районе повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание.

В Шевченковском, в результате падения обломков, возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании.

В Голосеевском районе в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание.

В Деснянском районе произошло возгорание в 2 жилых домах.

В Соломенском районе пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома.

В Святошинском, в результате падения обломков, пожар в частном доме.

"На всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. В городе возможны перебои электро- и водоснабжения. Атака на столицу продолжается", – сообщил мэр столицы Кличко в 2:20.

В свою очередь Тимур Ткаченко добавил, что"количество пострадавших в Днепровском районе Киева возросло до пяти".

Добавляется...