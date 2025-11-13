Россия избрала новую тактику террора тыловой Украины: что задумал враг и как пытается реализовать свои планы

Украина уже четвертый год как находится под регулярными террористическими ударами со стороны российских оккупационных войск, применяющих ракетное вооружение, бомбы, дроны-камикадзе и прочие средства поражения. Но российское командование не стоит на месте, а экспериментирует с террором против тыловой части Украины в буквальном смысле слова – испытывая новые методы геноцида.

С начала ноября четко прослеживается новая тактику РОВ, согласно которой не столько важно, какое количество средств поражения применяется одновременно. Важно то, сколько длится воздушная тревога и та или иная область прибывает в состоянии стресса, эмоциональной тревоги, а также останавливаются производства и персонал спускается в убежища.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Психоэмоциональный террор

Похожая тактика применялась Россией ранее, в 2023 и 2024 годах, когда в воздушное пространство РФ в районе Саваслейки поднимался перехватчик МиГ-31К, носитель аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", и по всей Украине звучала воздушная тревога.

Дело в том, что Х-47М2 "Кинжал" – это средство поражения, которое покрывает по дальности всю территорию страны, а его перехват возможен только посредством ЗРК Patriot и SAMP/T.

В большинстве случаев пуски "Кинжала" не осуществлялись, поскольку это дорогая и дефицитная ракета, но сначала на эту угрозу реагировали остановкой предприятий и даже транспортного сообщения – например, в Киеве между левым и правым берегами. Такой метод террора, без прямого физического воздействия, бил по экономике и эмоционально-психологическому состоянии населения. Но не долго.

В какой-то момент в Украине стали игнорировать тревогу в связи с поднятием МиГ-31К, понимая, что пуски этих ракет осуществляются преимущественно ночью, а не днем. Сама же Россия вообще через некоторое время отказалась от такого метода психоэмоционального и экономического террора по одной простой причине: ресурс перехватчиков не вечен, а их производства в РФ нет.

Истребители МиГ-31 производились с 1975 по 1994 гг., то есть, самому новому из них 28 лет. После прекращения производства истребителей постепенно было свернуто и производство двигателей Д-30Ф6. На сегодняшний день российский военно-промышленный комплекс может только обслуживать и ремонтировать МиГ-31 и его узлы. Каждое применение даже базовой модификации, а не непосредственно носителя МиГ-31К, коих менее эскадрильи в боевом режиме, приводит к расходованию невосполняемого ресурса.

То есть, продолжая такую тактику Россия могла оказаться через какое-то время вообще без носителей своей единственной аэробаллистической ракеты! И тогда бы возник вопрос: а зачем такая ракета тогда вообще нужна?

В итоге Россия перешла к новому формату постоянного террора Украины – посредством дронов-камикадзе Shahed-136, а также дронов-приманок "Гербер"/"Пародий".

В настоящее время РОВ применяют комбинацию Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" одновременно не только как средство поражения, элемент отвлечения внимания средств ПВО и их рассредотачивания, но и как элемент постоянного психоэмоционального воздействия.

С начала ноября Россия уже применила по Украине 1 749 дронов комбинированного типа, из которых 354 нанесли удары. Но важно даже не то, сколько из общего количества смогли прорвать систему ПВО, а то, в чем отличие этих ударов от предыдущих лет.

Тактика террора

Кардинальным отличием последних налетов по тыловой Украине является то, что российские оккупанты применяют свои дроны (что ударные, что отвлекающие средства ПВО – приманки) небольшими группами, но постоянными, системными волнами.

Таким образом в ряде городов и в целом областей постоянно звучит воздушная тревога, создавая как локальные проблемы для работы предприятий в отдельно взятом регионе, так и постоянную психоэмоциональную напряженность среди населения.

Среди наиболее часто оказывающихся под такими ударами регионов Украины являются Харьковская, Сумская, Одесская, Херсонская и Николаевская области. С начала ноября крайне возросла активность такого рода воздействий в отношении Одесской, где воздушная тревога уже стала практически будничным явлением.

При этом армия страны-агрессора очень часто применяют для создания такого эффекта именно дроны-приманки типа "Гербер"/"Пародий" которые сделаны из предельно дешевых материалов – пенопласта, но имеют в комплекте кустарную линзу "Люнеберга", которая имитирует более крупный объект при облучении системами РЛС.

То есть, в последнее время Россия сместила акцент с массированных ударов по Украине, так как они требуют большого накопления и сосредоточения сил и средств, а также финансовых затрат – что вынуждает врага делать большие промежутки между такого рода атаками. Теперь же, согласно задумке командования РОВ, террор переходит в формат ограниченного, но постоянного.

То есть, группы из одного, двух, трех дронов (которые российские расчеты могут себе позволить запускать сутками, согласно показателям производства таких средств) могут держать украинцев в напряжении постоянно, а спустя какое-то время будет наноситься более массированный удар.

В результате не только эмоционально, психологически и физически истощается гражданское население, но и операторы ПВО, постоянно следящие и контролирующие ситуацию в воздушном пространстве.

Россия, не имея серьезных успехов глобального значения ракетными и дроновыми налетами, на четвертом году войны против Украины избрала путь психологического истощения. При этом применяются наиболее дешевые средства для реализации таких планов. И тут не столько важен фактор перехвата этих средств, сколько полное уничтожение объектов их производства.

Но в этом вопросе Украине может помочь разве что Tomahawk.