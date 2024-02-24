'Для меня большая честь быть здесь': Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину. Фото

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину во вторую годовщину полномасштабного вторжения России. Он выразил уверенность, что наша страна победит и выгонит путинскую армию.

При этом он добавил, что Запад должен продолжать оказывать помощь Украине. Об этом Джонсон написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, для него четь находиться в Украине во вторую годовщину путинского вторжения. Политик заявил, что благодаря неукротимому мужеству украинцы одержат победу над страной-агрессором Россией.

Также Джонсон призвал оказывать военную, политическую и экономическую помощь Украине.

"В эту мрачную вторую годовщину путинского вторжения для меня большая честь находиться здесь, в Украине. С их неукротимым мужеством я не сомневаюсь, что украинцы победят и изгонят силы Путина – при условии, что мы окажем им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются", – заявил Джонсон.

Напомним, 24 февраля в Киев также прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Высокопоставленные чиновники преследуют цель выразить свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину 24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабной агрессии РФ, прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Она заверила, что Европа будет продолжать стоять на стороне Украины и продолжит поддержку, пока наше государство не станет свободным.

Ранее сообщалось, что 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Данией. Ее поддержка нашего государства в этом году составит не менее 1,8 млрд евро.