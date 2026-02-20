Экс-депутат парламента Великобритании Джек Лопрести объявил, что начал службу в рядах 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Он отметил, что это честь и возможность приобщиться к подразделению, которое стало символом стойкости и несокрушимости в войне против российской агрессии.

Экс-депутат подчеркнул, что это подразделение известно своей принципиальностью и ролью в обороне Украины. О своем решении Лопрести сообщил в заметке в соцсети Х.

Джек Лопрести – британский политик от Консервативной партии, представлявший округ Филтон и Брэдли-Сток в парламенте с 2010 по 2024 год. В 2023 году он занимал должность заместителя председателя Консервативной партии.

Его решение присоединиться к украинскому подразделению стало публичным жестом поддержки Украины на фоне полномасштабной войны и вызвало широкий резонанс в политических и медийных кругах.

