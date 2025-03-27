'Для меня они – динозавры': Зеленский назвал единственный фактор блокирования мирных переговоров

Российский диктатор Владимир Путин хочет войны и не готов к прямым переговорам. Именно он в первую очередь блокирует договоренности о мире со стороны РФ.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита "коалиции желающих". Он сравнил оккупантов с динозаврами, которые "хотят нас съесть".

"Блокировка одна – Путин. Он не готов ни к каким переговорам сейчас. Никакого формата переговоров я не боюсь. Я знаю все, что происходит сейчас у нас во время войны. Я разбираюсь в оружии. Некоторые лидеры были удивлены, что я знал больше, что у них есть. В деталях", – заявил президент, отвечая на вопрос.

Он также подчеркнул, что точно знает, что нужно Украине и военным на фронте, в частности. Но, по словам президента, Путин хочет войны. А он не такой человек, который будет сидеть, молчать и глотать его нарративы.

"Может кого-то он в мире еще удивит. Но меня не интересуют его балы в Крыму, его красная икра. Для меня они динозавры, они хотят нас съесть. А мы должны защищаться. И нельзя просто "слушай, а давай поговорим". Мне нет в таком случае о чем говорить. Он будет угрожать и делать все, чтобы Украина потеряла свою суверенность. И мы не можем этого допустить", – резюмировал президент.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет оставаться у власти до конца своей жизни. Поэтому больше он боится трех вещей: потерять контроль над обществом, потерять свою силу и остаться в изоляции на политической арене мира. На то, чтобы его страхи реализовались как можно быстрее, могут повлиять западные партнеры Украины. В конце концов, Путин и сам потеряет свою силу по объективным причинам, ведь он скоро умрет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в проходившем 27 марта в Париже саммите "коалиции желающих" и поднял важные вопросы относительно будущей поддержки Украины. Он подчеркнул, что Украине нужен один четкий план, который будет работать.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину, чтобы гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что идея введения западного контингента в Украину, продвигаемая на "коалиции желающих", не предполагает развертывания иностранных военных непосредственно на передовой. Он отметил, что линия столкновения не зафиксирована, и этот вопрос еще предстоит обсуждать на переговорах между Украиной и Россией.

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