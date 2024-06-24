Для него война началась еще в 2014-м: на фронте погиб мужественный воин с Прикарпатья. Фото

В боях на Запорожском направлении фронта погиб военнослужащий ВСУ Григорий Ружило из Надворнянского района Ивано-Франковской области. Для него война впервые началась в 2014 году, когда он добровольцем ушел защищать родную страну от врага.

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Ему навеки осталось 50 лет. О потере сообщил Назавизовский старостинский округ, публикуя кадры встречи траурного кортежа в родном крае Героя.

Ружило Григорий Иванович, 15.10.1973 г. р., проживал в селе Мирное. Он был мужественным, смелым, искренним, чутким и преданным своей семье и Родине.

Война в его семью пришла еще в 2014 году, когда он встал на защиту Украины по зову сердца. Во время полномасштабного российского вторжения Григорий воевал на Запорожском направлении. Его жизнь оборвалась 19 июня в районе села Дорожнянка Пологовского района.

"Защищать семью, любимых дочерей и родную землю он считал своим долгом. Склоняем низко головы в уважении к человеческому подвигу!" – отметил мэр Надворной.

Накануне отважный воин вернулся домой "на щите". Героя встретили живым коридором: земляки, став на колени, в последний раз провели его к родному дому.

У защитника остались жена, дочери, родные. Церемония прощания и похорон состоится в селе Мирное 24 июня.

"Трудолюбивый, спокойный, уравновешенный – именно таким останется навсегда в сердцах родных и близких наш Герой. Он по зову сердца встал на защиту родной земли, чтобы все у нас было мирное небо и счастливое будущее. Девиз Григория был: "кто как не я", "всегда вперед", "никогда не отступать". Вечная память Герою, не жалея собственной жизни, защищал наш мирный сон и наше будущее!", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в войне с российскими оккупантами погиб 33-летний солдат Николай Грик из Ивано-Франковской области. Он почти всю жизнь проживал на территории Беларуси, но вернулся в Украину и встал на ее защиту.

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