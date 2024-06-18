Вернулся из Беларуси защищать Украину: на фронте погиб воин с Прикарпатья. Фото

В войне с российскими оккупантами погиб солдат Николай Грик с Ивано-Франковской области. Он почти всю жизнь проживал на территории Беларуси, но вернулся в Украину и встал на ее защиту.

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Воину навеки осталось 33 года. О потере 17 июня сообщил в Facebook Калушский городской совет.

Николай Грик, 1990 года рождения, был уроженцем Калуша Ивано-Франковской области.

В течение многих лет он жил с родными на территории Беларуси, но вскоре по зову сердца вернулся в родную страну, а с полномасштабным российским вторжением присоединился к рядам ВСУ.

Детали о боевом пути защитника неизвестны. Знакомые же говорят, что он был отличным человеком.

"Чрезвычайный человек! Горжусь, что была знакома! Вечная память Герою!" – написала Ольга Ящишин.

Воин погиб 9 июня во время выполнения боевой задачи, проявив безмерное мужество и героизм при защите украинской земли.

"Выражаем искренние соболезнования родным павшего Героя. Низкий поклон погибшему защитнику за жертвенный подвиг во имя независимой Украины. Вечная память и слава Герою Николаю Грику!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на Харьковском направлении погиб молодой разведчик Орест Приймачук из Коломыи Ивано-Франковской области. Он защищал Украину с начала полномасштабной войны, у него остались жена и родители.

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