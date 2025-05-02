"Для них все украинцы – террористы и диверсанты, идет охота": российские суды вынесли жесткие приговоры жителям оккупированной территории

Весной что у сотрудников ФСБ, что у российских судей – период обострения. Одни неистово задерживают украинцев как на оккупированной части нашей страны, так и непосредственно на территории РФ, а другие – штампуют приговоры как под копирку. Беспристрастности (как и законности) тут нет от слова "совсем".

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Подробнее о громких делах, в которых виновными назначили граждан Украины, – в материале OBOZ.UA.

Недотеракты в Мелитополе

29 апреля стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры пятерым жителям оккупированного Мелитополя (Запорожская область).

По версии российского "следствия", все они состояли в "Союзе участников АТО Мелитополя" и якобы планировали взорвать автомобиль вблизи военнослужащих РФ, принимающих участие в "СВО". Еще один взрыв они якобы готовились совершить в месте выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе – в момент массового скопления людей. ФСБ стандартно утверждает, что украинцы получили от куратора компоненты для создания бомбы, отыскали оружие, а затем нашли машину и начинили ее взрывчаткой. Но их задержали "до".

В итоге Игоря Горлова и Юрия Петрова приговорили к 14 годам лишения свободы, Андрея Голубева и Александра Жукова – к 12 годам, Владимира Зуева – к 11 годам. Они не признали свою вину.

Собеседник OBOZ.UA, офицер ВСУ родом из Запорожской области, говорит, что если в намерение ликвидировать врага можно поверить, то в подрыв возле пункта гумпомощи – конечно же, нет.

"Это бредовая версия. Наши никогда не будут устраивать взрыв там, где выдают гуманитарку, где много ни в чем не повинных людей. Давайте откровенно: все "ЧП", которые случились в Мелитополе за все время полномасштабного вторжения, – это точечная работа по российским оккупантам. Убивать гражданских – это уже стандартный почерк российских захватчиков, так что они судят по себе", – убежден защитник.

Российский суд вынес еще один приговор по "теракту", которого не было. 2 мая 2023 года во дворе дома по улице Пирогова в Мелитополе прозвучал взрыв. В сети стала гулять информация о якобы покушении на "высокопоставленного полицейского".

ФСБшники задержали местного жителя Вадима Цуркана, который будто бы еще осенью 2022 года "вступил в предварительный сговор с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины на совершение диверсионно-террористических актов на территории Запорожской области".

По версии российского "следствия", в ноябре 2022 года Цуркан прибыл в Мелитополь, где получил компоненты самодельного взрывного устройства. А в апреле 2023 года он будто бы пытался совершить подрыв автомобиля так называемого начальника отделения полиции "Кирилловское" Юрия Балабина.

Чисто теоретически: имея более пяти (!) месяцев на подготовку к ликвидации, ее можно было провести эффективно. Еще один немаловажный момент – то, что против "диверсанта" дал показания его брат Максим. Он заявил, что в ноябре 2022 года Вадим ему рассказал о том, что прошел подготовку и намерен ликвидировать "начальника полиции". И даже будто бы показывал взрывчатку.

В такой поворот и откровенность "диверсанта" вообще с трудом верится, а вот в то, что родственника обвиняемого вынудили это сказать, – вполне. К сожалению, это не первый случай.

Однако в материалах дела было и то, что Вадиму Цуркану поручили взорвать автомобиль полицая Балабина… в апреле 2023 года. Несостыковка с показаниями его брата – налицо.

В итоге 31-летнего Вадима Цуркана ростовский суд приговорил к 21 году лишения свободы. Из них три года он должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

"Отравление" курсантов-летчиков на Кубани

Еще одно резонансное дело, которое "рассматривал" Южный окружной военный суд в Ростове – о неудавшемся отравлении курсантов Армавирского высшего военного летного училища.

В октябре 2023 года выпускникам на банкет, в котором участвовало почти 80 человек, прислали 20-килограммовый торт и виски Jameson. Анонимный "подарок" доставил курьер.

Гости хотели узнать имена благодетелей, но найти их не удавалось. По фото курьера с камер наблюдения ФСБ "взяла след" и выяснила, что курьер – уроженец Мелитополя и якобы собирался вернуться домой.

По версии российского "следствия", 34-летний Егор Семенов, конечно же "действуя по заданию украинских спецслужб", добавил лекарственный препарат в торт и алкоголь, предназначенные для банкета летчиков. Но те "подарок" так и не попробовали.

Семенова приговорили к 27 годам заключения. Первые пять лет срока он должен будет провести в тюрьме, а остаток – в колонии строгого режима.

"Блэкаут" в Энергодаре

В марте "Запорожский областной суд", созданный российскими захватчиками на оккупированной территории Украины, вынес приговор 56-летней жительнице Энергодара Наталье Шульге. Ее признали виновной в участии в диверсионном сообществе, покушении на диверсию и покушении на незаконное приобретение, хранение, перевозку, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По версии "следствия", в феврале 2022 года сотрудница Запорожской АЭС "вступила в созданное спецслужбами Украины диверсионное сообщество". В июне 2024 года она будто бы забрала из тайника в Энергодаре муляж взрывного устройства. Настоящее же, как утверждается, за несколько дней до этого обнаружили и подменили сотрудники регионального управления ФСБ.

"12 июня 2024 года она закрепила муляж на опоре линии электропередачи, обеспечивающей энергией 10 тысяч жителей города, после чего была задержана", – говорилось в сообщении ФСБ.

В итоге Наталья Шульга получила 15 лет колонии общего режима. На приговор оккупационного суда отреагировал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"К сожалению, таких сфабрикованных оккупантами "уголовных дел" против гражданских людей на оккупированных территориях очень много. Регулярно клепая все новые фейковые циничные обвинения, оккупанты продолжают удерживать в плену наших граждан, под давлением выбивая из них признание, выносят им преступные приговоры, называя это "правосудием", – убежден мэр.

"И пока не видно конца"

Большую активность российские спецслужбы сейчас проявляют в "новых регионах" – так они называют оккупированную в 2022 году часть Украины. Особенно это заметно по Запорожской области.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, любой местный житель в любое время может быть схвачен российскими силовиками и обвинен в том, чего не совершал.

"Для них все мы – террористы и диверсанты. Доказать обратное не получится. Это очень страшно, идет настоящая охота, которой пока не видно конца..." – говорит жительница оккупированного Мелитополя.

В регионе то и дело устраивают облавы с проверкой документов, гаджетов. По малейшему подозрению в "заукраинстве" могут ворваться в дом и провести обыск. Единственный гарантированный способ избежать этого – выехать из оккупации, однако не для всех это возможно. Но это уже тема для отдельного разговора.