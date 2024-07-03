"Для оккупантов важен треугольник Евгеновка – Прогресс – Волчье": Коваленко оценил планы врага и указал на угрозу от БПЛА

На самом горячем направлении фронта – Покровском – россияне продолжают постепенное продвижение. Для оккупационных войск сейчас важно штурмовать в направлении "треугольника" Евгеновка – Прогресс – Волчье.

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Об этом OBOZ.UA 3 июля рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По мнению эксперта, в последнее время захватчики добились некоторого прогресса на направлении Сокол – Евгеновка.

Эти села имеют значение для врага. А Сокол, по словам Коваленко, уже почти что оккупирован.

Продвижением к Евгеновке – Прогрессу – Волчьему ВС РФ хотят "закрыть" участок фронта ниже (на юг), то есть попытаться снова устроить полуокружение для Сил обороны. Это поможет противнику более интенсивно продвигаться вперед уже в районе Новоселовки Первой.

Также военно-политический обозреватель указал, что у Украины уже длительное время возникает проблема с разведывательными беспилотниками Российской Федерации. Это "Орланы", SuperCam, Zala, "Картографы" и другие.

"Решение пытаются найти", – сказал Коваленко. По его мнению, сейчас наиболее эффективно с российскими БПЛА борются в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александр Коваленко отметил, что в июне 2024 года оккупационный контингент армии России установил несколько новых рекордов по понесенным потерям.

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