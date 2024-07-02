Коваленко: российские войска напросились на несколько абсолютных рекордов. Анализ потерь оккупантов за месяц

В июне 2024 года оккупационный контингент армии России установил несколько новых рекордов по понесенным потерям, а также занял не менее важные вторые места с начала полномасштабного вторжения в Украину. Связано это как с провальным открытием Харьковского фронта в районе Липцев и Волчанска, так и с рядом других факторов, которые мы и разберем.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В июне российские оккупационные войска потеряли не рекордное количество личного состава, но тем не менее это второй результат за все время с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года – 35 030. И это лишь подтверждает тот факт, что интенсивность боевых действий оборачивается для оккупантов потерями, более высокими, чем их среднестатистический ежемесячный мобилизационный потенциал.

Напомню, что прошлый рекордный показатель был зафиксирован месяцем ранее, в мае 2024 года (в самый разгар Харьковской операции РОВ) – 38 940.

Июньский "серебряный" результат обусловлен тем, что, помимо двух эпицентров столкновений – Часов Яр и Покровское направление (северо-запад Авдеевки), командование оккупационных войск пытается сохранить свое присутствие по направлению на Волчанск и Липцы. В свою очередь присутствие на Харьковщине только перемалывает российский ресурс, уже лишив боеспособности ряд подразделений РОВ.

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Потери танков

В июне российские оккупанты потеряли 359 танков. Это не рекордный показатель, но с учетом возможностей военно-промышленного комплекса РФ ежемесячно отправлять в зону боевых действий в среднем 350-400 основных боевых танков (ОБТ) достаточно болезненный в вопросах восполнения потерь.

Стоит отметить, что в штурмовых действиях и в целом в своей летней наступательной кампании РОВ стараются минимизировать применение дефицитной механизированной компоненты, в том числе и ОБТ. В основном в мясорубки бросают пехоту без серьезной поддержки "броней", что и отражается на потерях личного состава.

Потери боевых бронированных машин

Потери ББМ в оккупационных войсках в июне составили 603 единицы, что также не является особым рекордом – но это не удивительно. Дело в том, что в мае РОВ понесли одни из тяжелейших потерь боевых бронированных машин – 880 единиц, а потому в июне вынуждены были попридержать данную компоненту в запасе, чтобы справиться с компенсацией.

Я уже давно обращаю внимание на то, что на третий год войны у оккупантов возникли серьезные проблемы с обеспечением войск пропорциональным, соответствующим штатной комплектации подразделений количеством ББМ, из-за чего в большинстве случаев их заменяют небронированным автотранспортом, что также приводит к росту потерь личного состава.

В свою очередь даже такой показатель потерь ББМ – чувствительно-болезненный для оккупантов.

Потери ствольной артиллерии

В июне у РОВ был зафиксирован абсолютный рекорд по потерям ствольной артиллерии – 1415. Предыдущий за весь период полномасштабной войны был в мае – 1160!

Причиной стало пополнение боекомплекта Сил обороны Украины артиллерийскими боеприпасами и вывод контрбатарейной борьбы на новый уровень противодействия, а также согласование на применение западных систем по территории России – а это значительно расширило наши возможности по уничтожению прятавшихся на территории РФ артсистем.

Потери РСЗО

В июне СОУ уничтожили 23 российские реактивные системы залпового огня.

Категория РСЗО уже давно демонстрирует очень низкий показатель. Это обусловлено тем, что эти системы (из-за оставшегося их небольшого количества в войсках в сравнении со ствольной артиллерией) оккупанты стараются держать не в ближней зоне по линии боестолкновения, а на предельном отдалении. Это осложняет их уничтожение, но, как видим, не делает абсолютно невозможным.

Потери ПВО

В течение июня российские оккупанты потеряли 59 систем противовоздушной обороны, что является вторым по количеству результатом.

Это стало возможным благодаря системной работе по уничтожению систем С-300/С-400 – как во временно оккупированном Крыму, так и на материковой территории Украины и России.

Как видим, результативность охоты за российской ПВО довольно высока, и она продолжается!

Потери автотранспорта

В июне РОВ получили "серебро" еще и в номинации потерь автомобильного транспорта – 1707.

Пока превзойти майский рекорд – 1831 – не удалось, но все впереди, поскольку оккупанты используют автотранспорт повсеместно.

Обусловлены такие потери острым, даже критическим дефицитом бронированной техники.

Потери спецтехники

В этой категории российские оккупационные войска в июне установили абсолютный рекорд – 267.

С начала 2024 года потери спецтехники у РОВ сохраняют высокие показатели, что обусловлено растущей необходимостью эвакуации поврежденной техники с линии боевого столкновения, проведении инженерных работ вблизи зоны активных боевых действий и, конечно же, из-за постоянного нахождения инженерных войск в зоне поражения.

Напомню, что именно в конце июня появилась первая информация о запросе России к КНДР относительно отправки в Украину северокорейских войск. Разумеется, пока это неверифицированная информация, но если она подтвердится, то лишь докажет предельное истощение российских инженерных войск на третий год войны.

Выводы

Как видим, в июне было зафиксировано сразу несколько абсолютных рекордов по потерям российских оккупационных войск, а также "серебряных призеров".

Июнь подтвердил выводы мая, равно как и предыдущих месяцев, что командование Сил обороны Украины выбрало правильную стратегию ведения оборонительных действий с главной целью – истощением оккупационных войск. При этом уже очевидно, что некоторые рода российских войск уже предельно истощены, в частности инженерные.

Демилитаризация и денацификация российской армии проходит строго по плану.