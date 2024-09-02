"Для Путина важнее захват чужой земли": Лакийчук объяснил, почему Курская операция ВСУ не повлияла на фронт

Наступательная операция Украины в Курской области РФ пока не повлияла на ситуацию на фронте на территории нашего государства. Причиной этого могло стать то, что Киев неправильно оценил не военную, а психологическую составляющую диктатора Владимира Путина и военного командования страны-агрессора.

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Для них захват чужой территории важнее защиты своей. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Для нормального человека защита своей земли, своего народа, она важнее, чем захват чужих территорий. В данном случае и россиянам, и нам Путин демонстрирует, что ему захват чужой земли важнее, чем оборона своей", – отметил он.

Важно также учитывать то, что у РФ есть два разных командующих: "СВО" командует Валерий Герасимов, а "КТО" на Курщине возглавляет Александр Бортников – директор ФСБ на территории России. Путин таким образом снимает с себя ответственность, так как он якобы не главнокомандующий.

"А на внутренней кухне, возможно, он дал приказ Герасимову любой ценой взять Покровск, развить успех и только после выполнения задания на востоке, возможно, передать часть сил бортниковскому ФСБ для попытки освободить Курщину...Логика событий именно о таком видении российского командования свидетельствует. Несмотря на то, что на Курщине значительный район наши войска, как правильно сказать, освободили от России. Тем не менее, видите, не учитывает это Путин, просто он игнорирует этот факт", – говорит Лакийчук.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что операция украинских Вооруженных сил в Курской области выполняет свои задачи и идет по плану. И она может повлиять на ситуацию на Донбассе.

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