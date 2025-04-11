'Для России человеческая жизнь не стоит ничего': Зеленский посетил место удара по Кривому Рогу и почтил память погибших. Видео

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 11 апреля, почтил память убитых Россией на месте удара баллистической ракеты в Кривом Роге. Всего от обстрелов города в тот день погибли 20 человек, девять из них – дети.

Видео дня

Соответствующими кадрами Зеленский поделился на официальных страницах в соцсетях. "Обычный городской район. Вокруг – жилые дома, только гражданская застройка. 4 апреля российская баллистическая ракета ударила прямо рядом с домами и детской площадкой, прямо по улице", – написал он.

Зеленский добавил, что мы не имеем права забывать преступления, совершенные Россией против украинцев.

"Всем в мире следует не забывать так же, что для России человеческая жизнь не стоит ничего. Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля Зеленский из Кривого Рога онлайн выступил на "Рамштайне", состоявшемся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Глава государства рассказал о новых атаках агрессора, призвал нарастить давление на Россию и отметил необходимость защиты неба над Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!