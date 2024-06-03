"Для тех, кто говорит, что женщин не бьют": освобожденная из плена полицейская Марьяна Чечелюк показала синяки на ногах после избиения в России
Марьяна Чечелюк, освобожденная из российского плена полицейская из Мариуполя, показала последствия жестокого избиения, потерпевшего во время плена. Она опубликовала фотографии ног, полностью покрытых синяками.
Фото Марьяна обнародовала на своей странице в TikTok. "Для тех, кто говорит, что женщины не бьют", – говорится в комментарии к фото.
Это очередное свидетельство жестокого обращения с украинскими женщинами в плену. Фото Чечелюк вызвали волну возмущения и поддержки в социальных сетях.
Напомним, что Россия удерживала Марианну Чечелюк в плену два года. Выехать из Мариуполя до начала массированных вражеских обстрелов семья девушки не успела, поэтому Марьяна с сестрой Алиной жили в укрытии "Азовстали".
Представители ООН и Красного Креста пообещали вывезти граждан из "Азовстали" на территорию, подконтрольную властям Украины. Вместо них их вывезли в оккупированную россиянами деревню, непосредственно на фильтрацию к захватчикам.
Алину родителям удалось вывезти, а Марьяну россияне отправили в СИЗО в Донецк. Затем девушку отправили в колонии в Оленовке, затем переправляли в тюрем Таганрога и Волгограда.
Как сообщал OBOZ.UA, освобожденная из российского плена 24-летняя следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк в тюрьмах РФ сочиняла стихи. Один из них, посвященный родной матери, девушка прочитала по возвращении в Украину.
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