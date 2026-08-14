Для ВСУ уже закупают отечественный КАБ "Уравнитель": что о нём известнo

Украинская армия начала закупать отечественные корректируемые авиабомбы "Уравнитель". Оружие уже прошло все испытания Воздушными силами Украины.

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Об этом сообщил начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины полковник Владислав Волошин. Его слова приводит "Укринформ".

Что известно

Несмотря на это, в Украине в настоящее время разрабатывается около десятка перспективных образцов высокоточного авиавооружения, которое должно уменьшить преимущество России в применении управляемых авиабомб.

"Среднесуточная эффективность применения КАБ противником в 2025 году составляла примерно 180 единиц, а сейчас этот показатель уже превысил 300 единиц в сутки. Соответственно, перед нами стоит задача уравнять ситуацию не только количественно, но и качественно – и даже получить преимущество над противником", – рассказал он.

По словам Волошина, созданные в Украине модули наведения позволяют превращать обычные авиабомбы в высокоточное оружие, а благодаря новым решениям – атаковать российскую военную инфраструктуру в глубоком тылу.

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"Сегодня в Украине разрабатывается около десятка перспективных образцов подобного вооружения. Все отечественные разработки значительно дешевле западных аналогов, и это позволит быстро наращивать масштабы производства", – отметил он и добавил, что Воздушные силы ВСУ уже провели сотни тестовых вылетов для испытания новейшего оружия.

Что известно об "Уравнителе"

Украинскую корректируемую авиабомбу "Уравнитель" разработала компания DG Industry. Она имеет боевую часть массой 250 кг и предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника.

Стоимость бомбы почти втрое ниже, чем у американской авиабомбы JDAM. Дальность её полёта составляет от 10 до 130 км. "Уравнитель" использует современные алгоритмы наведения и повышает точность поражения. Подготовка к запуску занимает до 30 минут, а применение возможно при любых погодных условиях и в любое время суток.

Напомним, румынский оборонный стартап Oves Enterprise представил свою новую разработку – компактную крылатую ракету Sahara, оснащенную искусственным интеллектом. Системы вооружений, которые ранее считались исключительной прерогативой ведущих мировых военных держав, теперь доступны небольшим национальным предприятиям.

Также OBOZ.UA сообщал, что так называемые КАБы – планирующие управляемые авиабомбы – стали одним из ключевых тактических факторов в текущей фазе боевых действий. Оружейники страны-агрессора России в настоящее время применяют массовое и относительно дешевое решение: устанавливают универсальные модули планирования и коррекции на свободнопадающие бомбы серии ФАБ. Тактическая авиация противника сбрасывает эти бомбы, оставаясь вне зоны досягаемости украинских зенитных средств.

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