Дмитрий Кулеба переговорил с Блинкеном: отметил необходимость предоставления Украине ракет ATACMS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД акцентировал на необходимости укрепления дальнобойного потенциала Украины системами ATACMS.

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О разговоре Кулеба сообщил в своем Twitter. Он уточнил, что были также обсуждены дальнейшие шаги по расширению глобальной поддержки украинской формулы мира и решения по расширению экспорта зерна.

"Я поблагодарил США за всю оказанную помощь и отметил необходимость укрепления дальнобойного потенциала Украины путем предоставления системы ATACMS", – написал Кулеба.

ATACMS – американская баллистическая ракета малой дальности, производимая компанией Lockheed Martin. Это управляемая ракета "земля – земля", которую можно запускать с HIMARS или MLRS M270. Дальность – от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Ракета имеет улучшенный пакет наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (свыше 220 кг).

Напомним, в июле издание The New York Times сообщило, что в Белом доме продолжаются "тихие дебаты" относительно того, передавать ли Украине баллистические ракеты ATACMS. Эта тема приобрела новую актуальность после того, как Франция на Вильнюсском саммите НАТО объявила о передаче своего аналога британских Storm Shadow – ракет SCALP. Администрация президента США Джо Байдена пока не решается на такой шаг.

Впоследствии The Washington Post отметило, что США пока не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В Пентагоне это объясняют нехваткой собственных запасов. Также там считают, что Украина на самом деле не нуждается в ракетах большой дальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Конгресса США поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня. Эти снаряды способны долетать на расстояние 300 км – а это значит, что ВСУ смогут ударить по Крымскому мосту и военным объектам на оккупированном полуострове.

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