США не имеют достаточных запасов ракет ATACMS, чтобы передать их Украине – Washington Post

США пока не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В Пентагоне это объясняют нехваткой собственных запасов.

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Также там считают, что Украина на самом деле не нуждается в ракетах большой дальности. Об этом пишет The Washington Post.

По словам официальных лиц США, администрация президента Джо Байдена твердо придерживается, по крайней мере, на данный момент, своего отказа отправить ракеты большой дальности ATACMS в Украину, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы киевского правительства.

Пентагон считает, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам.

Количество ракет ATACMS на американских складах зафиксировано, и они ожидают замены ракетой Precision Strike нового поколения, называемой Prism, которая, как ожидается, поступит на вооружение к концу этого года. Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны.

Украина заявила, что ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км необходимы для уничтожения командных пунктов и логистических зон далеко за линией фронта России.

"Без дальнобойного оружия сложно не только выполнять наступательную задачу, но и вести оборонительную операцию", – заявил президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что ATACMS позволит украинским силам нацеливаться на самые дальние районы оккупированного Россией Крыма от их собственных нынешних линий фронта, включая 19-километровый Керченский мост и российскую военно-морскую базу в Севастополе.

ATACMS – это управляемая ракета "земля – земля" американской разработки, которую можно запускать из HIMARS или MLRS M270. Дальность – от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Ракета обладает улучшенным пакетом наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (более 220 кг).

Стоит отметить, что накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в администрации американского президента Джо Байдена сказали, что глава Штатов ведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским о поставках украинской армии ракет большой дальности ATACMS. Окончательного решения еще не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что для успешного контрнаступления украинской армии необходимы дальнобойные ракеты ATACMS. Несмотря на то, что Storm Shadow превышают их по техническим характеристикам, ATACMS являются более предпочтительными, поскольку их носителей – РСЗО HIMARS – у Украины достаточно.

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