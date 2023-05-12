"До конца войны, или пока не сдохнете": оккупант рассказал другу о мотивации в армии РФ. Перехват
Очередной российский захватчик, которого страна-агрессор отправила в Украину мародерить, убивать и захватывать города, пожаловался, что во "второй армии мира" все совсем не гладко. Командование не скрывает, что намерено бросать оккупантов в бои, пока не закончится война или пока они "не сдохнут".
При этом в армии России очень много потерь. Об этом россиянин рассказал в разговоре со своим товарищем. Перехват беседы опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Просто до конца сказали! Так сказали: "До конца войны, либо нах*й вы тут сдохните!". Вот и все!" – заявил российский военный.
По его словам, в Макеевке на Донетчине оккупанты не могут даже забрать тела своих погибших.
"Были в Макеевке. Пацаны вообще лежат, вот так вот брошенные. Короче пацаны даже не могут своих забрать. Не могут вывезти ни "трехсотых", ни "двухсотых". Просто бросают и все, оставляют и уходят", – сказал он.
Также захватчик из РФ рассказал, как его взвод отправляют на разные операции, которые в основном заканчиваются для оккупантов большими потерями:
– Что там, п*здец полный?
– Бл*ть, п*здец, потерь дох*я, конечно. Меня чуть два раза не "затрехсотило". Вот на этой неделе ходили на спецоперацию короче... Выполняли там, на неделю нас отправили.. Прилетело в крышу нам, есть "двухсотые", трое "трехсотых". У меня разху*чило броник, разорвало там.. Нос расху*рило.
– Них*я себе..
– А кто-то пойдет на мине подорвется, ногу оторвет.. Кто-то вообще наглухо сразу же!
– Короче п*здец, фарш полный...
– Да, крышу рвет у людей уже просто...
Как сообщал OBOZREVATEL, российский захватчик пожаловался другу на алкоголизм в рядах оккупационной армии РФ. Он надеется, что его подразделение на передовой заменят "двумя полками добровольцев".
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