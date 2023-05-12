'До конца войны, или пока не сдохнете': оккупант рассказал другу о мотивации в армии РФ. Перехват

Очередной российский захватчик, которого страна-агрессор отправила в Украину мародерить, убивать и захватывать города, пожаловался, что во "второй армии мира" все совсем не гладко. Командование не скрывает, что намерено бросать оккупантов в бои, пока не закончится война или пока они "не сдохнут".

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При этом в армии России очень много потерь. Об этом россиянин рассказал в разговоре со своим товарищем. Перехват беседы опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Просто до конца сказали! Так сказали: "До конца войны, либо нах*й вы тут сдохните!". Вот и все!" – заявил российский военный.

По его словам, в Макеевке на Донетчине оккупанты не могут даже забрать тела своих погибших.

"Были в Макеевке. Пацаны вообще лежат, вот так вот брошенные. Короче пацаны даже не могут своих забрать. Не могут вывезти ни "трехсотых", ни "двухсотых". Просто бросают и все, оставляют и уходят", – сказал он.

Также захватчик из РФ рассказал, как его взвод отправляют на разные операции, которые в основном заканчиваются для оккупантов большими потерями:

– Что там, п*здец полный?

– Бл*ть, п*здец, потерь дох*я, конечно. Меня чуть два раза не "затрехсотило". Вот на этой неделе ходили на спецоперацию короче... Выполняли там, на неделю нас отправили.. Прилетело в крышу нам, есть "двухсотые", трое "трехсотых". У меня разху*чило броник, разорвало там.. Нос расху*рило.

– Них*я себе..

– А кто-то пойдет на мине подорвется, ногу оторвет.. Кто-то вообще наглухо сразу же!

– Короче п*здец, фарш полный...

– Да, крышу рвет у людей уже просто...

Как сообщал OBOZREVATEL, российский захватчик пожаловался другу на алкоголизм в рядах оккупационной армии РФ. Он надеется, что его подразделение на передовой заменят "двумя полками добровольцев".