До пенсии оставалось 4 года: на войне погиб солдат Иван Липенко с Полтавщины. Фото

На войне против российских захватчиков Украина потеряла еще одного воина – погиб 56-летний солдат Иван Липенко. Мужчина был родом из Котелевщины Полтавской области.

Его жизнь оборвалась 11 апреля в результате вражеского обстрела в районе Константиновки Донецкой области. Об этом сообщили на странице Котелевской поселковой громады в Facebook.

Иван Липенко в рядах Сил обороны был водителем минометного взвода минометной батареи.

"Выражаем искренние соболезнования родным Ивана Владимировича, его близким, друзьям и побратимам. Вся Котелевская громада скорбит вместе с ними", – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с павшим воином пообещали сообщили позже.

В комментариях к посту односельчане благодарили солдата за защиту, отмечая, что для них он является настоящим героем, и выражали соболезнования семье Ивана.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля на войне с российскими оккупантами погиб украинский военнослужащий, сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павел Петриченко. Его жизнь оборвалась в Донецкой области, когда воин выполнял боевое задание. 16 апреля защитнику должно было исполниться 32 года.

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