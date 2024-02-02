'До последнего дыхания был верен Украине': на Херсонщине во время вражеской атаки погиб 20-летний защитник из Яготина. Фото

Защищая Украину на юге, погиб молодой военнослужащий Андрей Чергикало из Киевской области. Он служил в войске по контракту более двух лет.

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Самому воину было всего 20. О потере сообщил в Facebook Яготинский городской совет.

Отважный защитник Чергикало Андрей Викторович, 2003 года рождения, ,был из города Яготин Бориспольского района Киевщины.

С совершеннолетием юноша подписал контракт с армией – служил с сентября 2021 года. Когда пришла полномасштабная война, он, как настоящий воин, оставался верен присяге и конституционному долгу защищать Украину.

Жизнь молодого бойца оборвала вражеская атака 30 января возле села Брускинское Херсонской области.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль непоправимой потери вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины, который до последнего дыхания был верен тяжелой и одновременно почетной обязанности защитника Родины", – отметил Яготинский городской совет.

О дате и времени прощания с молодым Героем сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на Луганщине в результате вражеского обстрела погиб 18-летний воин бригады "Азов" НГУ Артем Новачук с Киевщины. Ему было всего 16, когда РФ напала на Украину с полномасштабной войной, но он, дождавшись совершеннолетия, сразу пошел в войско.

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