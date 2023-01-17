''До последнего мы верили в то, что город выстоит'': освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на ''Азовстали''

Морской пехотинец Ростислав Приступа с позывным "Бурштын" защищал Мариуполь с первых минут вторжения, до этого он с 2016 года противостоял российской агрессии на Донбассе. Уроженец Ривненщины два месяца провел на "Азовстали", где получил тяжелое ранение.

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Из госпиталя, куда воина удалось эвакуировать, он попал в плен, откуда его освободили 29 июня. Об аде, через который прошли защитники Мариуполя на "Азовстали" и о том, что они пережили в плену у врага, "Бурштын" рассказал в интервью АрмияInform.

Ростислав Приступа родился в Ривненской области, с детства обожал футбол и всегда мечтал стать военным. В конце концов, несмотря на то, что после школы он выучился на слесаря по ремонту автомобильных двигателей, давняя мечта сбылась: в 2016 году Ростислав подписал контракт с ВСУ, а затем еще один.

Как гранатометчик молодой воин побывал в четырех ротациях в зоне ООС, где вместе с побратимами противостоял российской гибридной агрессии. А начало уже полномасштабного вторжения РФ застало его в Мариуполе.

"Накануне я отстоял в наряде: думал, что буду иметь впереди несколько выходных. В то утро я проснулся от слов: "Вставай, по Мариуполю уже приходит". Уже с 8 часов мы начали оформлять мобилизованных. В тот момент я не верил, что до нас так быстро дойдет этот ад. Но уже через неделю на окраине города начались бои. Впоследствии нас взяли в кольцо. Я позвонил брату и сказал: "не волнуйтесь, все нормально, мы же не на Титанике".Я даже представить не мог, что ситуация окажется хуже", - вспоминает "Бурштын".

Он говорит, что держаться защитникам Мариуполя помогала вера в то, что им удастся отстоять город.

"Конечно, до последнего мы верили в то, что город выстоит. Нам говорили продержаться неделю, про идущую подмогу. И так каждый день. Отчаяния какого-то не было, даже когда я получил ранения на "Азовмаше"... Впоследствии нас эвакуировали на "Азовсталь". Надежды вырваться из ада у нас были до последнего, однако когда кольцо нарастили уже в три линии, всем стало понятно, что отсюда нам живыми не выйти", – констатировал воин.

На "Азовстали" "Бурштын" пробыл два месяца. Там получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. А уже оттуда – в плен к российским оккупантам.

"Наш бункер оккупанты пробили из корабельного снаряда. Засыпало кухню. Начались проблемы с едой: утром одна баночка сардин на трех и вечером полстакана каши. Так мы питались почти месяц. 13 марта захватчики начали штурм. Мы побежали на пост, чтобы помочь нашим пацанам. Попали под минометный обстрел. Я получил ранение - осколок попал в спинной мозг. Меня эвакуировали в госпиталь. Потом был плен", - вспоминает Ростислав.

Должной медицинской помощи во время пребывания раненого воина в плену ему не оказывали. В то же время украинские военнопленные находились под непрерывным психологическим давлением.

"Все время на нас морально давили: говорили, что мы Украине не нужны, что о нас уже все забыли. Когда я был в госпитале, то даже на рентген не вывозили. Вспоминаю допрос их военной полиции. Когда они узнали, что я родом из Ривненщины, один из них прокричал очень строго: "Эх, ты, потомственный бандеровец". Я улыбнулся ему в лицо. В тот момент я пообещал себе: "когда вернусь домой, обязательно сделаю себе шеврон с такой надписью", - рассказывает морпех.

"Бурштына" удалось вырвать из плена во время состоявшегося 29 июня обмена.

"До этого нас отправляли на обмен четыре раза. Дважды мое имя не попадало в эти списки. Было даже такое: ребят сажали в машины, они уезжали на 60 метров от больницы, а потом их возвращали назад. Говорили, что якобы "Украина отказалась их забирать". Но мы понимали, что это были провокации", - рассказал воин.

Он признается: выдержать издевательства во время пребывания в плену помогло желанию обнять родных – и воспоминания о пережитом во время боев за Мариуполь.

"Я постоянно вспоминал самых родных людей, друзей. Очень хотел их увидеть, обнять. Думал, если я пережил ад в Мариуполе, то из плена вернусь живым сто процентов. Интересно, что незадолго до всех этих событий я нашел крестик Святителя Николая и маленькую иконку. Иногда мне казалось, что именно эти вещи стали мне оберегом. С тех пор я всегда ношу их с собой", - говорит Ростислав.

Сейчас морпех с позывным "Бурштын" проходит реабилитацию. И, несмотря на все, что выпало на его долю, стремится вернуться в армию.

"Хочу и дальше продолжать служить. В планах — обучение. Хочу стать офицером. Врачи мне говорили, если бы мне сделали операцию в первые два часа после ранения, то я уже давно был бы в строю", - отмечает он.

Напомним, ранее стало известно, что около 2 тысяч защитников "Азовстали" все еще находятся в российском плену. Точное количество пленников РФ не называют, чтобы не навредить будущим обменам.

От Красного Креста не удается получить информацию о состоянии здоровья остающихся в плену воинов: волонтеры организации не посещали места их содержания.