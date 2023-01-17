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"До последнего мы верили в то, что город выстоит": освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на "Азовстали"

Лилия Рагуцкая
War
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'До последнего мы верили в то, что город выстоит': освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на 'Азовстали'

Морской пехотинец Ростислав Приступа с позывным "Бурштын" защищал Мариуполь с первых минут вторжения, до этого он с 2016 года противостоял российской агрессии на Донбассе. Уроженец Ривненщины два месяца провел на "Азовстали", где получил тяжелое ранение.

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Из госпиталя, куда воина удалось эвакуировать, он попал в плен, откуда его освободили 29 июня. Об аде, через который прошли защитники Мариуполя на "Азовстали" и о том, что они пережили в плену у врага, "Бурштын" рассказал в интервью АрмияInform.

''До последнего мы верили в то, что город выстоит'': освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на ''Азовстали''

Ростислав Приступа родился в Ривненской области, с детства обожал футбол и всегда мечтал стать военным. В конце концов, несмотря на то, что после школы он выучился на слесаря по ремонту автомобильных двигателей, давняя мечта сбылась: в 2016 году Ростислав подписал контракт с ВСУ, а затем еще один.

Как гранатометчик молодой воин побывал в четырех ротациях в зоне ООС, где вместе с побратимами противостоял российской гибридной агрессии. А начало уже полномасштабного вторжения РФ застало его в Мариуполе.

"Накануне я отстоял в наряде: думал, что буду иметь впереди несколько выходных. В то утро я проснулся от слов: "Вставай, по Мариуполю уже приходит". Уже с 8 часов мы начали оформлять мобилизованных. В тот момент я не верил, что до нас так быстро дойдет этот ад. Но уже через неделю на окраине города начались бои. Впоследствии нас взяли в кольцо. Я позвонил брату и сказал: "не волнуйтесь, все нормально, мы же не на Титанике".Я даже представить не мог, что ситуация окажется хуже", - вспоминает "Бурштын".

''До последнего мы верили в то, что город выстоит'': освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на ''Азовстали''

Он говорит, что держаться защитникам Мариуполя помогала вера в то, что им удастся отстоять город.

"Конечно, до последнего мы верили в то, что город выстоит. Нам говорили продержаться неделю, про идущую подмогу. И так каждый день. Отчаяния какого-то не было, даже когда я получил ранения на "Азовмаше"... Впоследствии нас эвакуировали на "Азовсталь". Надежды вырваться из ада у нас были до последнего, однако когда кольцо нарастили уже в три линии, всем стало понятно, что отсюда нам живыми не выйти", – констатировал воин.

На "Азовстали" "Бурштын" пробыл два месяца. Там получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. А уже оттуда – в плен к российским оккупантам.

"Наш бункер оккупанты пробили из корабельного снаряда. Засыпало кухню. Начались проблемы с едой: утром одна баночка сардин на трех и вечером полстакана каши. Так мы питались почти месяц. 13 марта захватчики начали штурм. Мы побежали на пост, чтобы помочь нашим пацанам. Попали под минометный обстрел. Я получил ранение - осколок попал в спинной мозг. Меня эвакуировали в госпиталь. Потом был плен", - вспоминает Ростислав.

''До последнего мы верили в то, что город выстоит'': освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на ''Азовстали''

Должной медицинской помощи во время пребывания раненого воина в плену ему не оказывали. В то же время украинские военнопленные находились под непрерывным психологическим давлением.

"Все время на нас морально давили: говорили, что мы Украине не нужны, что о нас уже все забыли. Когда я был в госпитале, то даже на рентген не вывозили. Вспоминаю допрос их военной полиции. Когда они узнали, что я родом из Ривненщины, один из них прокричал очень строго: "Эх, ты, потомственный бандеровец". Я улыбнулся ему в лицо. В тот момент я пообещал себе: "когда вернусь домой, обязательно сделаю себе шеврон с такой надписью", - рассказывает морпех. 

''До последнего мы верили в то, что город выстоит'': освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на ''Азовстали''

"Бурштына" удалось вырвать из плена во время состоявшегося 29 июня обмена.

"До этого нас отправляли на обмен четыре раза. Дважды мое имя не попадало в эти списки. Было даже такое: ребят сажали в машины, они уезжали на 60 метров от больницы, а потом их возвращали назад. Говорили, что якобы "Украина отказалась их забирать". Но мы понимали, что это были провокации", - рассказал воин.

''До последнего мы верили в то, что город выстоит'': освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на ''Азовстали''

Он признается: выдержать издевательства во время пребывания в плену помогло желанию обнять родных – и воспоминания о пережитом во время боев за Мариуполь.

"Я постоянно вспоминал самых родных людей, друзей. Очень хотел их увидеть, обнять. Думал, если я пережил ад в Мариуполе, то из плена вернусь живым сто процентов. Интересно, что незадолго до всех этих событий я нашел крестик Святителя Николая и маленькую иконку. Иногда мне казалось, что именно эти вещи стали мне оберегом. С тех пор я всегда ношу их с собой", - говорит Ростислав.

Сейчас морпех с позывным "Бурштын" проходит реабилитацию. И, несмотря на все, что выпало на его долю, стремится вернуться в армию.

''До последнего мы верили в то, что город выстоит'': освобожденный из плена защитник Мариуполя рассказал об аде на ''Азовстали''

"Хочу и дальше продолжать служить. В планах — обучение. Хочу стать офицером. Врачи мне говорили, если бы мне сделали операцию в первые два часа после ранения, то я уже давно был бы в строю", - отмечает он.

Напомним, ранее стало известно, что около 2 тысяч защитников "Азовстали" все еще находятся в российском плену. Точное количество пленников РФ не называют, чтобы не навредить будущим обменам.

От Красного Креста не удается получить информацию о состоянии здоровья остающихся в плену воинов: волонтеры организации не посещали места их содержания.

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