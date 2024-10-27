"До последнего оставался на боевом посту": стало известно о смерти командира Сергея Липского. Фото
На войне против российского агрессора скончался командир 420-го отдельного батальона беспилотных систем, полковник Сергей Липский с позывным "Черномор". Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого двух ступеней до последнего оставался на боевом посту, потому что не мог подвести людей.
По этой же причине воин почтенного возраста отложил срочную операцию. О потере сообщила в Facebook правозащитник, соучредитель и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова.
"Перестало биться большое доброе сердце Липского Сергея Алексеевича, "Черномора", действующего командира 420-го отдельного батальона, многолетнего начальника артиллерии 57-й бригады, кавалера двух Богданов и Даниила. Оно должно было еще биться, но не выдержало 10 лет ответственности за людей, которых он так любил", – написала она.
Автор подчеркнула, что любое сообщение или даже комментарий в соцсети Сергей Алексеевич заканчивал словами "С уважением, Черномор". Он действительно с большим уважением и любовью относился к людям в целом. Считал, что каждый военнослужащий должен при малейшем случае ехать домой, к семье и близким.
Также командир всегда просил не трогать приезжающих с передовой, и создать им условия для отдыха. Он очень любил хвалить своих подчиненных и очень гордился ими. Ему всегда было неудобно лишний раз кого-то беспокоить или о чем-нибудь просить.
По возрасту и состоянию здоровья "Черномор" мог давно демобилизоваться. В июле этого года у него должна была быть срочная операция, но его назначили командиром батальона, что он считал большой честью и ответственностью.
"Я очень хорошо помню его слова: "Мне доверили батальон". Не назначили командиром, а доверили. Он откладывал операцию, потому что очень ценил доверие и очень боялся подвести своих людей", – подчеркнула Решетилова.
Большое доброе сердце Сергея Липского перестало биться 24 октября. Время и место прощания будут сообщены позже.
"Человек чести, воин-легенда, до последнего оставался на боевом посту. Алексеевич (именно так его называли между собой бойцы и офицеры) был из командиров, за которым батальон был готов идти, даже и не спрашивая куда. Командиру верили, поскольку честите, мудрость и забота за простого бойца отличали его от других", – отметил военный и журналист Константин Ильченко.
Он добавил, что командир также обладал прекрасным чувством юмора, которое было по-военному грубым, но каким-то по-одесски утонченным.
"С ним никогда не было грустно, …а вот без него… До сих пор не могу поверить. Спи спокойно друг-командир, ты исполнил свой долг до последнего, ты не покинул поле битвы, ты был верным сыном Украины. Во многих сердцах память о легендарном "Черноморе" останется навсегда. Вечная память. Искренние соболезнования родным и близким. Слава Герою", – написал Ильченко.
Слова чести и уважения Сергею Липскому, а также соболезнования его родным выразили и в подразделение специального назначения "Хорт".
"Ушел из жизни наш Друг, Командир и наставник, настоящий Офицер и человек с большой буквы. Это большая потеря для всех, кто знал его, служил вместе с ним и делил и трудности и радостные моменты. Почивай с миром, Брат. Отомстим", – написали в подразделении, призвав приобщиться к сбору средств для поддержки семьи "Черномора".
"Мое первое знакомство с "Черномором"... Июнь 2015 года, район Нью-Йорка. Тогда впервые я наблюдал за тем, как работает профессор пушечных дел Сергей Липский. Вежливый, воспитанный, очень умный человек и настоящий побратим. До сих пор не верится в то, что произошло. Для меня ты всегда рядом, брат..." – выразил соболезнования военный 108-й ОБр ТрО Дмитрий Федоренко.
Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября скончался Игорь Гриб – командир 186-го отдельного батальона 123-й бригады теробороны. Военный участвовал в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а также выполнял боевые задания на островах Херсонской области и под Угледаром.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!