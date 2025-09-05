'До последнего оставался на родной земле': российский дрон убил депутата Херсонского облсовета и фермера Александра Гордиенко

От удара российского дрона погиб Александр Гордиенко – председатель Ассоциации фермеров Херсонской области и депутат областного совета. Трагедия произошла, когда он работал в поле.

Об этом сообщили депутат облсовета Игорь Йосипенко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Йосипенко вспоминает Гордиенко как человека, который жил своим делом и оставался преданным родной земле до последнего вздоха.

"Александр был не просто фермером с Бериславщины. Он был настоящим хозяином земли, человеком, который жил своим делом. Настоящим украинским крестьянином, сыном своей страны, преданным до последнего вздоха своей земле и людям", – отметил он.

Прокудин отметил, что трудно принять эту потерю.

"Во вторник мы еще общались на совместной встрече, а сегодня уже получил трагическое известие. Утром российский дрон оборвал жизнь Александра. Враг коварно атаковал машину, в которой он работал в поле", – сообщил Прокудин.

Александр Гордиенко имел более тридцатилетний опыт в сельском хозяйстве. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев. Его хорошо знали и уважали на Херсонщине.

Несмотря на заминирование, обстрелы и атаки, Гордиенко до последнего оставался на родной земле и продолжал работать для Херсонщины.

"Трудно принять эту потерю. Мои искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра Гордиенко. Херсонская область потеряла человека с большой душой", – добавил Прокудин.

