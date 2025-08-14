Суд вынес приговор пленному российскому оккупанту, который расстрелял двух гражданских на Харьковщине: детали резонансного дела

Основянский районный суд г. Харькова вынес приговор российскому военнослужащему по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного группой лиц. На момент совершения преступления Артем Куликов (позывной "Дух") занимал должность стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии ВС РФ.

Следствием было установлено, что 21-летний Куликов, уроженец г. Павлово Нижегородской области РФ, участвовал в боевых действиях против украинских защитников на Купянщине. В октябре 2024 года он дислоцировался в с. Петропавловка, где совместно с другими российскими военными незаконно задержал трех гражданских мужчин, которые приехали домой, чтобы спасти уцелевшее имущество. Их подвергали допросам, одному чудом удалось сбежать.

8 октября 2024 года Куликов по рации получил приказ от своего непосредственного командира с позывным "Гриф" изменить позицию, а также убить двух задержанных украинцев. "Дух" расстрелял их из автомата...

Впоследствии во время штурма здания, в котором дислоцировались оккупанты, Куликов был взят в плен.

Досудебное расследование проводило Управление СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Куликову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Во время судебного заседания прокурор Харьковской областной прокуратуры обратил внимание суда на тот факт, что Куликов совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, сознательно взяв в руки оружие. В своем юном возрасте он, имея реальную возможность сохранить жизнь двум гражданским, не колеблясь, хладнокровно их расстрелял.

"Наши мужественные воины сохранили жизнь Куликову, оказавшему вооруженное сопротивление и перед этим цинично убившему двух связанных мирных жителей, которые не могли создать даже малейшей опасности для него. Он пришел в их дом и в их же доме их безжалостно убил. Возможно, обвиняемого родственники дома не очень ждут, больше надеются получить выплаты за него. Но для нас важно сохранить жизнь каждого нашего гражданина, сохранить каждый кусочек нашей земли. В этом и есть разница между нашими народами. Как обвинитель, сегодня я выступаю не только от имени государства и потерпевших, которые хотят сурового наказания подсудимому, но и от имени тех, кто уже никогда не будет рядом со своими близкими, тех, кого обвиняемый безжалостно лишил жизни", – добавил прокурор.

Санкция статьи предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Прокуроры настаивали в суде именно на максимальном сроке, и в итоге Основянский суд дал Куликову пожизненное.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров в комментарии OBOZ.UA отметил, что не может быть компромиссов в вопросах защиты украинцев. Пожизненное лишение свободы Куликову является четким сигналом для всех, кто пытается нарушить закон и безопасность людей: каждое преступление против нашего государства будет расследовано, а виновные получат надлежащее наказание.

"Прокуроры Харьковщины совместно с сотрудниками СБУ собрали все необходимые доказательства, которые безоговорочно подтверждают вину фигуранта. Каждый эпизод насилия, каждое действие, направленное на нарушение прав и свобод украинских граждан, было детально исследовано и задокументировано. Это позволило доказать обвинение в суде и обеспечить справедливый приговор", – заявил Омаров.

По его словам, этот приговор – не только юридическое наказание, но и моральное восстановление справедливости для пострадавших граждан. Он демонстрирует, что преступления против человечности не остаются безнаказанными, а Украина продолжает бороться за верховенство права даже в сложных условиях войны.

Руководитель прокуратуры также сообщил, что за время полномасштабной войны на Харьковщине сообщено о подозрении 180 лицам: по ст. 438 УК Украины – 160, ст. 437 – 12, ст. 441 УК – 7, по ст. 442 УК – 1. Направлены обвинительные акты в отношении 119 лиц, вынесено 14 обвинительных приговоров 21 лицу.

Что предшествовало

Правила ведения войны четко регламентированы конвенциями и дополнительными протоколами к ним. Так, нормами Конвенции о защите гражданского населения во время войны, подписанной в Женеве в 1949 году, запрещено применение любых мер, которые могут нанести физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой. Но российские оккупанты цинично нарушают ее.

15 июля 2025 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

9 июля 2025 года стало известно, что Европейский суд по правам человека признал вину России в большом межгосударственном деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека.