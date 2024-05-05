До последнего пытался спасти раненых: на фронте погиб волонтер и доброволец Эдуард Хатмуллин. Фото

Полномасштабное вторжение России отняло жизнь еще одного мужественного защитника Украины – на фронте погиб волонтер и доброволец Эдуард Хатмуллин. Он до последнего пытался спасти жизнь раненых побратимов во время жестокого боя с врагом.

О потере сообщил в Facebook городской голова Шумской территориальной громады в Тернопольской области Вадим Боярский. Жизнь воина оборвалась 30 апреля, а простятся с ним 6 мая на Майдане Незалежности.

Как отметил Боярский, Эдуард Хатмуллин был большим патриотом Украины, одним из основателей ОО "Восток и Запад Едины". Он активно помогал украинской армии с 2014 года, а присоединился к рядам Вооруженных Сил с 2022 года.

Родился Эдуард в городе Константиновка в Донецкой области, с начала полномасштабного вторжения его семья переехала жить в Шумск.

"С 2022 года Эдуард взял в руки оружие и вместе с побратимами защищал родную землю от ненавистного врага, мечтал освободить родную землю и отстроить родные города. Но не суждено... Погиб мужественный Герой 30 апреля 2024 года в жестоких боях с врагом. А мама будет встречать своего сына на щите...", – говорится в сообщении.

Координатор волонтерского объединения "Восток и Запад Едины" Василий Конько отметил, что Хатмуллин был искренним, откровенным и надежным человеком. Последние два года он воевал в добровольческом подразделении "Санта" Правого Сектора и выполнял задачи на Донецком и Харьковском направлениях.

"Он был первым основателем общественного объединения "Восток и Запад Едины" и координировал его работу на востоке в Константиновке, откуда родом, то есть на линии разграничения. У нас был там склад с волонтерской помощью и мы туда загоняли фуры, Эдуард уже развозил военным в подразделения. После полномасштабного российского вторжения он перевез семью в Шумск, а сам пошел защищать свой родной город", – отметил Конько.

У погибшего защитника остался 16-летний сын, жена, сестра и мама.

Волонтер Ната Воронкова сообщила, что прощание с воином состоится 6 мая в 15:00 под стелой на Майдане Незалежности.

"Приходите попрощаться и отдать последнее уважение Эду – он этого заслуживает! Он, наш Эд Хатмуллин, был скалой, был опорой, был тем, на ком держался невероятный мир. Он сам был цепочкой, которая объединяла лучших. Человеком с большой буквы. С большим сердцем, золотыми руками и умом. С характером, с принципами, с жаждой жизни и всего нового", – написала она в Facebook.

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