До последнего сражался с врагом: в боях за Украину погиб пулеметчик с Хмельнитчины. Фото

В боях с российскими захватчиками на востоке погиб воин ВСУ Андрей Бандола. Защитнику родом с Хмельнитчины было 45 лет.

О горькой потере для громады известил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко в Facebook. Информацию о дате прощания с Героем сообщат позже (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Наша громада понесла тяжелую потерю в борьбе за родную землю... Он самоотверженно встал на защиту Родины и до последнего бесстрашно боролся с российскими оккупантами", – отметил чиновник.

Известно, что боец Андрей Бандола из Каменец-Подольского в войске был пулеметчиком стрелкового отделения.

Воин погиб 18 октября, выполняя боевое задание на фронте в Луганской области. Дома его не дождались родные и друзья.

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"Фаза" – так звали его друзья и все, кто его ждал с Победой, к которой он прилагал немало усилий. Искренние соболезнования родным. Герою – вечная слава!" – написал мэр города.

Слова соболезнования по поводу горькой потери выразил и глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

"Герой навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и уважал. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 33-летний воин Ярослав Мельник из Львова. Боец с позывным "Идеалист" командовал одним из подразделений специального назначения.

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