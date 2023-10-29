Руководил группой спецназа: на фронте погиб воин 'Идеалист' из Львова

В боях с оккупационной армией России, которая начала против нашего государства захватническую войну, погиб воин из Львова Ярослав Мельник. Военный с позывным "Идеалист" руководил подразделением специального назначения.

О потере сообщил близкий друг погибшего бойца Вадим Рыбачук на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 октября. На каком направлении на фронте Мельник принял свой последний бой, он не уточнил.

Защитнику Украины было всего 33 года, не стало его 27 октября.

По словам Рыбачука, "Идеалист" был активным участником Революции Достоинства, а затем пошел добровольцем на Донбасс.

Побратим охарактеризовал павшего воина как "козака атлетического телосложения с душой поэта и разумом мудреца".

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"О жизни Ярослава нужно снимать приключенческие фильмы с элементами артхауса, политическим подтекстом и глубоким философским содержанием. Уличные войны межмайданного периода, баррикады революции, АТО, наемничество в Африке, Великая Война. Козак атлетического телосложения в скандинавских татухах с душой поэта и разумом мудреца. Через него всеми ипостасями архетипа воина с нами говорила Вселенная", – написал он.

Рыбачук отметил, что "вечность смотрела на нас через его глубокие синие глаза и заглядывала в самые сокровенные уголки наших сознаний".

"Даже смерть встретила его в Диком Поле именно там, где на грани двух миров Дух извечной стихии поставил нас творить новую жизнь, там где викинги ждали Рагнарек, а козаки защищали христианскую цивилизацию, чем добавила его истории еще большего содержания и символизма", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Згуровка Киевской области провели в последний путь украинского воина, стрелка-снайпера Николая Кучеренко. Его жизнь оборвалась 20 октября во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

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