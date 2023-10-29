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Руководил группой спецназа: на фронте погиб воин "Идеалист" из Львова

Ольга Липич
War
2 минуты
1,2 т.
Руководил группой спецназа: на фронте погиб воин 'Идеалист' из Львова

В боях с оккупационной армией России, которая начала против нашего государства захватническую войну, погиб воин из Львова Ярослав Мельник. Военный с позывным "Идеалист" руководил подразделением специального назначения.

О потере сообщил близкий друг погибшего бойца Вадим Рыбачук на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 октября. На каком направлении на фронте Мельник принял свой последний бой, он не уточнил.

Защитнику Украины было всего 33 года, не стало его 27 октября.

Руководил группой спецназа: на фронте погиб воин "Идеалист" из Львова

По словам Рыбачука, "Идеалист" был активным участником Революции Достоинства, а затем пошел добровольцем на Донбасс.

Побратим охарактеризовал павшего воина как "козака атлетического телосложения с душой поэта и разумом мудреца".

Руководил группой спецназа: на фронте погиб воин "Идеалист" из Львова
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Руководил группой спецназа: на фронте погиб воин "Идеалист" из Львова

"О жизни Ярослава нужно снимать приключенческие фильмы с элементами артхауса, политическим подтекстом и глубоким философским содержанием. Уличные войны межмайданного периода, баррикады революции, АТО, наемничество в Африке, Великая Война. Козак атлетического телосложения в скандинавских татухах с душой поэта и разумом мудреца. Через него всеми ипостасями архетипа воина с нами говорила Вселенная", – написал он.

Руководил группой спецназа: на фронте погиб воин "Идеалист" из Львова

Рыбачук отметил, что "вечность смотрела на нас через его глубокие синие глаза и заглядывала в самые сокровенные уголки наших сознаний".

"Даже смерть встретила его в Диком Поле именно там, где на грани двух миров Дух извечной стихии поставил нас творить новую жизнь, там где викинги ждали Рагнарек, а козаки защищали христианскую цивилизацию, чем добавила его истории еще большего содержания и символизма", – добавил он.

Руководил группой спецназа: на фронте погиб воин "Идеалист" из Львова

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Згуровка Киевской области провели в последний путь украинского воина, стрелка-снайпера Николая Кучеренко. Его жизнь оборвалась 20 октября во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

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