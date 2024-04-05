До последнего вздоха был верен присяге: на Донбассе погиб пулеметчик Евгений Скрипченко из Черкасс. Фото

В Черкассах 5 апреля простились с воином-пулеметчиком, павшим на Донетчине вследствие атаки БПЛА на автомобиль военных. Евгений Скрипченко был родом из российского Краснодарского края, однако отдал жизнь в борьбе за свободную Украину. Герою навеки осталось 46 лет.

Защитник погиб еще 12 февраля. "Черкассы снова в трауре. Сегодня в последний путь провели солдата Скрипченко Евгения Викторовича", – сообщил первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко в Facebook.

Он рассказал, что Евгений Скрипченко родился 20 августа 1977 года в городе Курганинске Краснодарского края РФ, "но с юности отдавал свое сердце и жизнь Украине".

Евгений окончил 28-ю школу Черкасс, учился в Черкасском педуниверситете и модельном колледже, после чего стал частным предпринимателем, работал в сфере строительства, занимался высотными работами.

В 2023 году Евгения призвал на военную службу Черкасский объединенный городской военный комиссариат.

Служил в должности номера прислуги 2-го пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки воинской части.

"До последнего дыхания предан военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив воинскую обязанность, погиб вследствие атаки вражеского БПЛА на автомобиль во время передвижения личного состава в Донецкой области 12 февраля 2024 года. Мы будем помнить Евгения Викторовича как человека, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить в независимой Украине", – написал Сергей Тищенко.