До сих пор не могут погасить: появились спутниковые снимки до и после поражения арсенала в Тверской области

В ночь на 18 сентября состав главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России, расположенный в Торецке Тверской области, примерно в 386 км к западу от Москвы, потерпел мощную атаку украинских беспилотников. Это привело к масштабным взрывам и пожарам, которые враг до сих пор не может потушить.

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В сети появились спутниковые снимки до и после поражения арсенала. Их обнародовал руководитель группы геопространственной разведки ISW Джордж Баррос.

Американская аэрокосмическая компания Maxar собрала спутниковые фото, сделанные до и после атаки дронов на российский арсенал. Снимки объекта до ударов дронами сделаны 16 сентября. А результаты поражения спутник сфотографировал 18 сентября.

На кадрах хорошо заметны значительные повреждения российского склада боеприпасов и близлежащего лесного массива.

Джордж Баррос отметил, что большая часть территории покрыта дымом, а пожары продолжают палаты в некоторых бункерах и вокруг них.

Напомним, атака на Торопец в Тверской области была операцией СБУ и Сил обороны.

Разведка утверждает, что на складе в Торопце оккупанты хранили ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", а также КАБы и артиллерийские боеприпасы.

Поэтому неудивительно, что после поражения цели украинскими дронами на арсенале началась мощнейшая детонация и вспыхнул масштабный пожар.

OBOZ.UA собрал все, что известно о поражениях складов в Тверской области минувшей ночью, в одном материале. В частности, мы писали о том, что россияне жалуются на полное уничтожение села рядом с арсеналом, а также о том, что местные жители оказались отрезанными от эвакуации – и пока зря ждут, пока за ними пошлют лодки, на берегу местного озера.

На 107 арсенале ГРАУ, оказавшемся ночью под ударами дронов СБУ, ГУР и ССО, могли храниться до 30 тыс. тонн боеприпасов, в частности, по данным Центра противодействия дезинформации, туда начали доставлять северокорейские ракеты.

В российском минобороны, потратившем на строительство арсенала почти 4 млрд рублей, уверяли, что он максимально защищен и неуязвим.

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