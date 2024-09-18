Склад БК стерли с лица земли: атака на Торопец в Тверской области была операцией СБУ и Сил обороны

Удары по арсеналу в Тверской области РФ в ночь на 18 сентября стали результатом совместной операции Службы безопасности, Главного управления разведки и Сил специальных операций. Огромный склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России в населенном пункте Торопец был уничтожен с помощью дронов.

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На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в СБУ.

По данным источников, ночью дроны СБУ, ГУР и ССО в прямом смысле стерли с лица земли большой склад главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области.

Разведка утверждает, что там оккупанты хранили ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После поражения цели украинскими дронами на арсенале вспыхнул масштабный пожар, началась чрезвычайно мощная детонация – настолько мощная, что местное население испугалось, что по ним был нанесен ядерный удар.

Пожар с детонацией длится уже много часов подряд. В настоящее время он распространился на участок около 6 км в ширину, а дым от горящего арсенала в Тверской области виден из космоса, обратили внимание в OSINTtechnical.

Из близлежащих населенных пунктов местные власти начали эвакуировать население.

"СБУ вместе с побратимами из Сил обороны продолжают методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах России, работающих на войну против Украины", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, OBOZ.UA собрал все, что известно о поражении складов в Тверской области минувшей ночью, в одном материале. В частности, мы писали о том, что россияне жалуются на полное уничтожение села рядом с арсеналом, а также о том, что местные жители оказались отрезанными от эвакуации – и пока безуспешно ждут, когда за ними пошлют лодки, на берегу местного озера.

На 107-м арсенале ГРАУ, оказавшемся ночью под ударами дронов СБУ, ГУР и ССО, могли храниться до 30 тыс. тонн боеприпасов, в частности, по данным Центра противодействия дезинформации, туда начали доставлять северокорейские ракеты.

В российском минобороны, потратившем на строительство арсенала почти 4 млрд рублей, уверяли, что он максимально защищен и неуязвим.