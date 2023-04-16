До войны была фитнес-тренером и фармацевтом: боевой медик ТрО Ирина Ольховская рассказала, как армия изменила ее жизнь

Ирина Ольховская – военный медик Киевской ТрО. До 24 февраля девушка работала в аптеке в столице и была фитнес-тренером, а также вела свой блог в Instagram. Однако война в Украине изменила ее планы. Она оббивала пороги многих военкоматов пока ее все-таки взяли в ВСУ.

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Ирина рассказала OBOZREVATEL о буднях военного медика и как война изменила ее жизнь.

"У тебя самолеты над головой летают, а ты думаешь, что это сон"

– Ира, чем вы занимались до 24 февраля прошлого года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину?

– Я работала фармацевтом в аптеке "Доброго дня". И параллельно у меня было хобби, я работала тренером в спортивном клубе "Атлетико". Сама я родом с Кировоградской области, но последние годы жила в Киеве. По образованию я врач-педиатр, но по специальности работала очень мало.

– Помните первый день полномасштабного вторжения, каким он был для вас?

– Если честно, 24 февраля я проснулась и ничего еще не знала. Хотя жила недалеко от того места, где тогда уже можно было слышать взрывы. Я встала в 5 часов утра как обычно и стала собираться на работу. Сделала кофе, открываю на телефоне новости и начинаю читать, а там пишут про первые взрывы, где они были. Я сразу начала звонить подруге, а она не отвечает. Пишу ей, а она спит.

Говорю: "Катя, война началась". Она отвечает: "Да ты шутишь, я собираюсь на работу, какая война, я ничего не слышу". Отвечаю: "Я тоже. Открывай новости". Она открыла, мы с ней созвонились по видеосвязи, поговорили. Уже тогда выехать из Киева было нереально, поэтому я поехала к подруге, и мы с ней весь день мониторили новости.

На следующий день я все-таки уехала из Киева в родную Кировоградскую область, мои знакомые взяли меня с собой.

– Какие ощущения у вас были в первый день?

– Если честно, я вообще ничего не чувствовала. Просто не могла поверить в то, что случилось, и осознать. Ты едешь по городу в такси, у тебя над головой летают самолеты, ты думаешь, что это сон, тебе все это снится. В первый день я этого не осознавала.

"Ходила в военкоматы, но мне отказывали"

– Как вы стали военным медиком ВСУ?

– Я вернулась в Киев через три месяца, в мае. Начала искать новую работу и нашла. Тоже в аптеке, недалеко от квартиры, которую я снимала.

Потом я очень заинтересовалась темой пойти медиком в ВСУ. Но я ходила во многие военкоматы, мне отказывали.

– Почему вам отказывали?

– Потому что тогда было такое распоряжение, что девушки не идут по мобилизации, они могут пойти в ВСУ только по собственному желанию и то только после 24 октября. Но мне повезло, я познакомилась с людьми, которые мне помогли. Так я попала в Киевскую ТрО на должность боевого медика.

– Вы проходили курсы тактической медицины?

– Да, проходила. Тут нас тоже обучают главные медики, курсы проводят. Сейчас те, кто возвращаются с востока и работали там боевыми медиками, проводят много курсов и выдают сертификаты. Я проходила четыре курса, кроме того, что мы учимся у себя в части. Брала однодневные курсы, и недельные. На каждом курсе ты все равно что-то новое узнаешь. Потому что людей много и каждый рассказывает по-разному, делится своим опытом.

– Чему вас там учат?

– Мы на курсах работаем с манекенами. Но также тренируемся сами на себе. Как накладывать турникет, как остановить кровотечение. Или становимся в пары и накладываем друг другу турникеты. Еще работаем на скорость, потому что за 40 секунд ты должен успеть наложить турникет, чтобы остановить кровотечение. Изучаем разные виды бандажей, как их накладывать на руки, на ноги, голову. Тут уже тренируемся друг на друге, потому что ты должен видеть и чувствовать, как правильно все это сделать. Изучаем содержание аптечки как ею пользоваться.

"Родители опасаются, чтобы я не поехала на передовую"

– Что для вас изменилось, когда вы оказались в ВСУ? Может жизненные ценности, чувства.

– Да, мне кажется, что мы все изменились. Я больше начала ценить время, проведенное с родными. С 16 лет я не жила с родителями, братьями, сестрами. Когда началась война, я поехала к ним. Может первые две недели я еще не могла принять всю эту ситуацию, все время хотела вернуться в Киев, не могла принять то, что происходит. Наверное, многие люди чувствовали тоже самое. Потому что в один день им пришлось все поменять, бросить все и уехать.

Через некоторое время я осознала, что я счастлива от того, что мои родители живы, мои родные здоровы, они со мной. Потому что, когда читаешь новости, видишь, что кто-то потерял дом, у кого-то погибли родные, кто-то оказался в оккупации. У меня много подруг в Запорожской области и в Киевской области, которые оказались в оккупации. Я очень волновалась за них, чтобы они выехали.

Ты понимаешь, что какая-то часть материального, которая была важна раньше, сейчас неважна. Главное, чтобы все родные были с тобой, живые и здоровые. А то что ты потерял машину или дом, это становится уже не самым главным.

Больше всего хочется, чтобы дети не теряли своих родителей. Потому что когда переживаешь все это, то очень меняешь свое отношение. Раньше я как-то на это не обращала внимание. Но война дала тебе понять, что люди – это главное.

– Как ваши родные отнеслись к вашему решению стать военным медиком?

– Их это немного настораживало. Мама сказала: "Я надеюсь, что ты сейчас никуда не поедешь". У меня брат еще служит в ВСУ, и она говорит, что ей достаточно того, что она волнуется за него.

Но у меня документы были уже готовы, я приехала домой и говорю: "Я вам говорила, что я пойду – и я иду". Они согласились. Правда, еще переживали за то, что у меня такой характер, что я на все имею свое мнение и могу протестовать, не подчиняться, не выполнять приказы. И могу что-то сказать. Родителей это очень волновало. Но у меня все нормально, у меня хороший коллектив, прекрасные командиры.

– Сейчас родители вас поддерживают?

– Да, мы каждый день с ними созваниваемся, обсуждаем что происходит, разговариваем о семейных делах. Они боятся только одного: чтобы я сейчас не поехала на передовую. Потому что они знают, что если я поеду, то им об этом не скажу. Конечно, рано или поздно они все узнают.

– Вам приходится встречаться в другими девушками-военными. Кем они служат и чем занимались до войны?

– У меня служит девушка, но она давно в армии, поэтому для нее ничего не изменилось. Есть девушки, они в основном деловоды, в штабе занимаются документами, финансами. Есть знакомые, которые тоже военные медики, до 24 февраля они также работали в медицине, но в гражданских больницах. Есть девушки-гранатометчики, саперы.

– Я смотрела ваш Instagram, и вижу, что вы не всегда говорили на украинском языке раньше. Может быть у вас был какой-то переломный момент, когда вы перешли на украинский?

– Я никогда не разговаривала на русском языке сама по себе, но могу подстроиться под человека. Я работала в аптеке, и были покупатели, которые не понимали украинского языка. Поэтому если им удобно говорить на русском, то я подстраивалась и общалась на русском. Я с Кировоградской области, и у нас нет такого понятия, как украинский или русский язык. У нас есть такое понятие, как суржик. В моей области это самый популярный язык. Но мысли свои в Instagram высказываю на украинском языке.

– Вы говорили, что раньше были фитнес-тренером. А как сейчас, есть время на спорт?

– Конечно. У нас предусмотрены физические нагрузки, в части мы занимаемся физподготовкой. В спортзал я стараюсь сходить один-два раза в неделю. Некоторые ходят в бассейн. У нас на это выделяется время, потому что это важно. У нас служат люди разных возрастных категорий.

– Что сейчас входит в ваши обязанности?

– Обучение личного состава тактической медицине. Если бойцы готовятся на выезд, то проверяю и доукомплектовываю аптечки каждого бойца. Есть наряды в медпункте, дежурю там сутки. Контролирую состояние здоровья своих бойцов, если надо, сопровождаю их в госпиталь.

– Всего сейчас хватает: лекарства, турникеты? Или есть проблемы?

- С турникетами проблемы есть. Раньше у нас были CAT-турникеты, сейчас они подорожали. Поэтому привозят волонтеры или выдают в медицинском пункте украинские. Они ничем не хуже, но они дешевле. Но если бойцы хотят CAT, то могут сами купить. Турникетов должно быть в аптечке 4 штуки. Потому что ты никогда не знаешь, в какой ситуации можешь оказаться, будут ли у твоего побратима турникеты в аптечке. Ты пожертвуешь своим, поэтому нужно взять на пару турникетов больше.