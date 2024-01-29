Добавили кумулятивный и зажигательный эффект: стало известно, как Россия модернизировала "Шахеды"

Российская террористическая армия продолжает модернизировать дроны-камикадзе Shahed для ударов по Украине. В частности, захватчики в очередной раз изменили боевую часть БПЛА.

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Теперь путинские террористы добавили в Shahed кумулятивный и зажигательный эффекты. Об этом говорится в материале Defense Express.

Боевая часть дрона-камикадзе Shahed-136 получила новую версию российского производства. Маркировка новой боевой части содержит индекс "БСТ-52" и номер 206-2-23. Эти цифры указывают на то, что взрывчатка была произведена в 2023 году.

Более точно о технических характеристиках новой боевой части БПЛА можно будет говорить только после получения большего количества данных для анализа. Однако обнародованные фото уже сейчас говорят о том, что россияне добавили в боевую часть дрона кумулятивный эффект. Об этом свидетельствует, в частности, выемку, отвечающая за создание кумулятивной струи.

В то же время аналитики отметили, что враг оснастил свои БПЛА дополнительным термическим эффектом при взрыве. Россияне достигли этого за счет установки внутрь боевой части зажигательного элемента.

Примечательно, что кумулятивный эффект вызывает усиление действия взрыва путём его концентрации в заданном направлении, достигаемое применением заряда со специальной выемкой. Поверхность заряда со стороны выемки покрывается металлической облицовкой, толщина которой варьируется от долей миллиметра до нескольких миллиметров.

В свою очередь зажигательный эффект используется для поражения живой силы, в том числе, в укрытиях. Также за счет этого эффекта техника и здания подвержены еще большему риску поражения.

Напомним, 24 января во время атаки ударными дронами-камикадзе по Одесской области российские оккупанты применяли сложное маневрирование БПЛА. В частности, во время этой атаки дроны летели в ряд один за одним, не давая возможности и времени силам ПВО сориентироваться. Таким образом враг готовит мощные атаки на Украину в будущем.

Ранее сообшалось, что в Татарстане (субъект РФ) в особой экономической зоне "Алабуга" после начала полномасштабного вторжения начали массовое производство иранских ударных беспилотников Shahed. К их сборке привлекают студентов местного колледжа "Алабуга Политех".

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