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Добавили кумулятивный и зажигательный эффект: стало известно, как Россия модернизировала "Шахеды"

Алексей Лютиков
War
2 минуты
5,1 т.

Российская террористическая армия продолжает модернизировать дроны-камикадзе Shahed для ударов по Украине. В частности, захватчики в очередной раз изменили боевую часть БПЛА.

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Теперь путинские террористы добавили в Shahed кумулятивный и зажигательный эффекты. Об этом говорится в материале Defense Express.

Боевая часть дрона-камикадзе Shahed-136 получила новую версию российского производства. Маркировка новой боевой части содержит индекс "БСТ-52" и номер 206-2-23. Эти цифры указывают на то, что взрывчатка была произведена в 2023 году.

Добавили кумулятивный и зажигательный эффект: стало известно, как Россия модернизировала "Шахеды"

Более точно о технических характеристиках новой боевой части БПЛА можно будет говорить только после получения большего количества данных для анализа. Однако обнародованные фото уже сейчас говорят о том, что россияне добавили в боевую часть дрона кумулятивный эффект. Об этом свидетельствует, в частности, выемку, отвечающая за создание кумулятивной струи.

В то же время аналитики отметили, что враг оснастил свои БПЛА дополнительным термическим эффектом при взрыве. Россияне достигли этого за счет установки внутрь боевой части зажигательного элемента.

Добавили кумулятивный и зажигательный эффект: стало известно, как Россия модернизировала "Шахеды"
Добавили кумулятивный и зажигательный эффект: стало известно, как Россия модернизировала "Шахеды"

Примечательно, что кумулятивный эффект вызывает усиление действия взрыва путём его концентрации в заданном направлении, достигаемое применением заряда со специальной выемкой. Поверхность заряда со стороны выемки покрывается металлической облицовкой, толщина которой варьируется от долей миллиметра до нескольких миллиметров.

В свою очередь зажигательный эффект используется для поражения живой силы, в том числе, в укрытиях. Также за счет этого эффекта техника и здания подвержены еще большему риску поражения.

Добавили кумулятивный и зажигательный эффект: стало известно, как Россия модернизировала "Шахеды"
Добавили кумулятивный и зажигательный эффект: стало известно, как Россия модернизировала "Шахеды"

Напомним, 24 января во время атаки ударными дронами-камикадзе по Одесской области российские оккупанты применяли сложное маневрирование БПЛА. В частности, во время этой атаки дроны летели в ряд один за одним, не давая возможности и времени силам ПВО сориентироваться. Таким образом враг готовит мощные атаки на Украину в будущем.

Ранее сообшалось, что в Татарстане (субъект РФ) в особой экономической зоне "Алабуга" после начала полномасштабного вторжения начали массовое производство иранских ударных беспилотников Shahed. К их сборке привлекают студентов местного колледжа "Алабуга Политех".

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