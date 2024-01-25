Россия ищет новую тактику применения 'Шахедов' и планирует мощные атаки на Украину, – Гуменюк

Вечером 24 января во время атаки ударными дронами-камикадзе по Одесской области российские оккупанты применяли сложное маневрирование БПЛА. В частности, во время этой атаки дроны летели в ряд один за одним, не давая возможности и времени силам ПВО сориентироваться.

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Таким образом враг готовит мощные атаки на Украину в будущем. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в ходе атаки по Одессе путинские войска прибегали к тактическим уловкам, которые украинские защитники уже наблюдали в ходе предыдущих обстрелов. Войска РФ использовали низкий проход дронов над акваторией Черного моря, чтобы максимально усложнить обнаружение БПЛА.

При этом Гуменюк отметила, что в последнее время враг сократил количество "Шахедов" во время одной атаки. По ее словам, таким образом россияне выискивают новую тактику для подготовки к будущим атакам.

"Последние волны ударов складываются с такого количества: два, шесть, восемь. Этой ночью достались до 14. Но именно такое направление "Шахедов" достаточно разветвленное или наоборот сосредоточено как было на Одесщине – очень плотно в ряд, фактически не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, это очевидно. Враг пытается разведать готовность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные атаки", – сказала Гуменюк.

В то же время она отметила, что уничтожение самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 существенно повлияло на разведывательную деятельность оккупантов. Теперь россияне чаще используют БПЛА именно для того, чтобы выявить расположение систем противовоздушной обороны.

"Сбитие А-50 существенно изменило акцент в разведывательной деятельности врага. Они прибегли к увеличению беспилотных летательных аппаратов, тактической авиацией пытаются компенсировать пробелы в разведывательной деятельности. Поэтому, очевидно, пытаются использовать небольшими партиями для составления определенной сети", – объяснила Гуменюк.

Напомним, ночью 25 января российские террористы атаковали ударными дронами-камикадзе складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Также в городе зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры из-за падения обломков.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска во время ночной атаки "Шахедами" нанесли удар по предприятию на территории Днепропетровской области. Объект получил разрушения, там вспыхнул пожар.

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