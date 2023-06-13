Добежать до дома не хватило пяти минут: в Одессе российский дрон убил супругов из Бахмута

В Одессе в ночь с 9 на 10 июня иранский "шахед", запущенный россиянами, убил Юлию и Юрия Антоненко. Супруги вышли провожать родственников, а на обратном пути их застала воздушная тревога. Им не хватило всего несколько минут, чтобы добежать до дома.

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Переехали в Одессу и забрали родителей

Супруги 40-летняя Юлия и 44-летний Юрий Антоненко в Одессу переехали в 2015 году из Бахмута Донецкой области.

Как рассказал нам племянник погибших Антон, Юрий родом из Харьковской области, из села Долинка. Сейчас этот населенный пункт практически разрушен так же, как и Бахмут. Село оказалось на линии фронта, полгода переходило из рук в руки.

После окончания школы Юрий поступил в военный институт связи в Полтаве. После окончания учебы его направили на службу в Бахмут.

"Там он и познакомился с Юлей, они встречались, потом поженились, у них родилась дочь Мирослава. Однако примерно в 2007 году в армии начались серьезные сокращения, и Юра уволился. Для них начались сложные времена, порой даже периоды безденежья. Юля тогда работала медсестрой. Но они поддерживали друг друга, всегда были вместе", – рассказывает Антон.

В то время Юрий ездил на заработки вахтовым методом. Потом нашел работу начальником охраны на Одесской таможне. И в 2015 году семья решила перебраться в Одессу. Тогда уже несколько лет в Донецкой области шла война и было неспокойно.

Родители Юли остались в Бахмуте. Но после 24 февраля 2022 года, когда Россия уже вторглась в Украину, супруги забрали их в Одессу.

Пошли провожать родных, и началась тревога

Юля с Юрой часто навещали своих родителей и брата, который тоже живет в Одессе. А в тот вечер родственники пришли к ним в гости. Они засиделись допоздна. Супруги отправились их проводить.

"Родители Юли живут недалеко. Когда они вышли, тревоги еще не было. Уже на обратном пути сработала сирена. Видимо, они смотрели в телефонах, что происходит, потому что последний вход у них был одновременный в 23 часа с минутами. Им не хватило полминуты, чтобы забежать за угол дома и укрыться. И их накрыл дрон. Чтобы дойти до своего дома, где снимали квартиру, им не хватило каких-то пять минут", – говорит племянник.

Родственники услышали взрыв и стали набирать Юлю и Юрия. Но оба их телефона оказались "вне зоны". Почувствовав неладное, они бросились назад, но было уже поздно.

У супругов осталась 20-летняя дочь Мирослава, Мира, как ее называют в семье. Она работает и учится на юриста. В последнее время она жила со своим молодым человеком, поэтому дома ее не было.

Родители Юры и Юли тяжело переживают смерть детей. У каждого из супругов остались братья, племянники. Родителям Юли и их дочери нужна помощь с жильем – ведь они вынужденные переселенцы из Бахмута, и после смерти Юли и Юрия им некому помочь.

У погибших было много друзей, в воскресенье, 12 июня, на похороны пришло почти полторы сотни людей.

Помочь дочери погибших можно, отправив деньги на карточку 4441 1144 1243 0207 Антоненко Мирослава Юрьевна.