Добили дронами и артиллерией: украинские защитники отбили попытку прорыва врага около Часова Яра. Видео

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали, как отбили штурм российских оккупационных войск в районе Часова Яра в Донецкой области. Сначала врага встретили мины, а добили – дроны и артиллерия.

Видео дня

Видео поражения оккупантов опубликовали в среду, 26 ноября, на официальном Telegram-канале 24 ОМБр короля Даниила. Украинские воины подчеркнули, что у противника не было шансов на успех.

"Оккупанты хотели воспользоваться сложными погодными условиями, но при попытке пересечения канала Северский Донец – Донбасс их "любезно" встретили наши мины. Далее враг был добит дронами и артиллерией", – говорится в сообщении.

В частности, военными бригады было уничтожено семь российских боевых машин десанта (БМД-4). Это один из самых новейших образцов техники противника, их используют элитные подразделения воздушно-десантных войск.

Потери россиян во время этого штурма составляют примерно 11 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Покровском и Кураховском направлениях удалось вывести ситуацию из кризиса. В дальнейшем в планах ВСУ не только остановить оккупантов, но и перейти в контрнаступление.

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