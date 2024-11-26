Сырский заявил блоггерам, что ВСУ готовят контрнаступление: где и кто – увидите

На Покровском и Кураховском направлениях удалось вывести ситуацию из кризиса. Планы врага сорваны. В дальнейшем в планах ВСУ не только остановить оккупантов, но и перейти в контрнаступление.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время встречи с блоггерами, которые пишут о боевых действиях и ситуации на фронте. Пересказал суть разговора военный и блогер Кирилл Сазонов.

Сырский обрисовал общую ситуацию на фронте. Он отметил, что на Покровском и Кураховском направлениях ситуация лучше, чем была неделю назад.

"В первую очередь Покровское и Кураховское направления. Ситуация тяжелая. Но лучше, чем была неделю назад. Тогда она действительно была критической. Некоторые подразделения отходили, оставляли позиции, а закрыть было не кем. Действительно, кризисная ситуация. Но вопрос решен, резервы развернуты, планы противника сорваны", – говорится в сообщении.

Также главнокомандующий рассказал о предстоящем контрнаступлении.

"Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто – увидите", – сказал Сазонов.

По словам главнокомандующего, потери врага Покровскому направлению превысили все прогнозы, и оккупанты уже испытывают нехватку резервов.

"На Покровском направлении соотношение сил противника в личном составе к Силам Обороны Украины 5:1. Планы по мобилизации и привлечению новых людей на контракт россияне выполняют. Но потери превысили все прогнозы. И это перекосило систему. Противник уже испытывает нехватку резервов и не успевает пополнять подразделения после утрат. Если раньше бронемашина несла на борту от восьми до 10 десантников, то сейчас везет троих. Командование врага не рассчитывало на такие потери.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, по состоянию на 26 ноября самые горячие бои продолжаются на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях. Украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов и наносят врагу максимальные потери.

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