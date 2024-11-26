На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

Российские войска продолжают атаковать почти на всех направлениях востока и юга Украины, в частности, самые горячие бои продолжаются на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях. По состоянию на 16:00 26 ноября общее количество боевых столкновений вдоль линии фронта возросло до 143.

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Об этом сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают позиции и принимают меры, чтобы предотвратить прорыв вражеских войск.

Российские войска продолжают обстрелы украинской территории, применяя артиллерию и авиацию. Под вражеский огонь попали населенные пункты Волфине, Прогресс, Ястребщина, Поповка, Нововасиловка, Басовка, Рясное и Ходыно в Сумской области, а также Тимоновичи, Полесье, Гута-Студенецкая в Черниговской области. По текущей информации, противник нанес авиаудар по территории Курской области, использовав управляемую авиабомбу (КАБ).

На Харьковском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 штурмовых атак в районах Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызового, Сенькового и Андреевки, три боя еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник, используя поддержку авиации, атакует в районах Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. С начала суток там зафиксировано 17 боевых столкновений, из которых семь продолжаются на данный момент.

На Северском направлении продолжаются бои в районе Григоровки, стычка с противником еще не завершена.

На Торецком направлении оккупанты совершили три атаки на позиции украинских военных возле Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки, Млечного, Пустынки и Нового Труда идут интенсивные бои. Противник предпринял 31 попытку вытеснить наших воинов с занимаемых позиций, из которых 25 атак уже отбиты. Враг также сбросил две авиабомбы вблизи Зеленого Поля и Покровска.

На Кураховском направлении продолжаются 12 боестолкновений в районах Берестки, Солнцевки, Новодмитровки, Курахового, Дального, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки и Антоновки. Украинские защитники успешно отбили 23 вражеских штурма.

На Времивском направлении возле населенных пунктов Веселый Гай, Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь наши воины отразили 12 атак противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении противник воздерживался от активных действий.

На Ореховском направлении оккупанты интенсивно использовали авиацию, нанося удары по населенным пунктам Малая Токмачка, Темировка и Павловка, сбросив в общей сложности десять управляемых авиабомб.

На Приднепровском направлении украинские военные успешно отразили две атаки врага.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Курахово не прекращаются ожесточенные бои. Путинская армия пытается взять под огневой контроль город, а также логистические пути, ведущие к населенному пункту.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов в западной части Донецкой области и приближаются к охвату Великой Новоселки. Они близки к продвижению к важным логистическим путям Сил обороны.

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