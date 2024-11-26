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На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

Иванна Шепель
War
3 минуты
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На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

Российские войска продолжают атаковать почти на всех направлениях востока и юга Украины, в частности, самые горячие бои продолжаются на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях. По состоянию на 16:00 26 ноября общее количество боевых столкновений вдоль линии фронта возросло до 143.

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Об этом сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают позиции и принимают меры, чтобы предотвратить прорыв вражеских войск.

Российские войска продолжают обстрелы украинской территории, применяя артиллерию и авиацию. Под вражеский огонь попали населенные пункты Волфине, Прогресс, Ястребщина, Поповка, Нововасиловка, Басовка, Рясное и Ходыно в Сумской области, а также Тимоновичи, Полесье, Гута-Студенецкая в Черниговской области. По текущей информации, противник нанес авиаудар по территории Курской области, использовав управляемую авиабомбу (КАБ).

На Харьковском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Волчанска.

На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 штурмовых атак в районах Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызового, Сенькового и Андреевки, три боя еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник, используя поддержку авиации, атакует в районах Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского. С начала суток там зафиксировано 17 боевых столкновений, из которых семь продолжаются на данный момент.

На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

На Северском направлении продолжаются бои в районе Григоровки, стычка с противником еще не завершена.

На Торецком направлении оккупанты совершили три атаки на позиции украинских военных возле Дилиевки и Торецка.

На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

На Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки, Млечного, Пустынки и Нового Труда идут интенсивные бои. Противник предпринял 31 попытку вытеснить наших воинов с занимаемых позиций, из которых 25 атак уже отбиты. Враг также сбросил две авиабомбы вблизи Зеленого Поля и Покровска.

На Кураховском направлении продолжаются 12 боестолкновений в районах Берестки, Солнцевки, Новодмитровки, Курахового, Дального, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки и Антоновки. Украинские защитники успешно отбили 23 вражеских штурма.

На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

На Времивском направлении возле населенных пунктов Веселый Гай, Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь наши воины отразили 12 атак противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении противник воздерживался от активных действий.

На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

На Ореховском направлении оккупанты интенсивно использовали авиацию, нанося удары по населенным пунктам Малая Токмачка, Темировка и Павловка, сбросив в общей сложности десять управляемых авиабомб.

На Приднепровском направлении украинские военные успешно отразили две атаки врага.

На фронте с начала суток уже более 140 боевых столкновений: в Генштабе назвали горячие направления

Ранее сообщалось, что в окрестностях Курахово не прекращаются ожесточенные бои. Путинская армия пытается взять под огневой контроль город, а также логистические пути, ведущие к населенному пункту.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов в западной части Донецкой области и приближаются к охвату Великой Новоселки. Они близки к продвижению к важным логистическим путям Сил обороны.

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