Продвижение России на западе Донетчины не означает автоматический крах украинского фронта – ISW

Российские войска продолжают добиваться значительных тактических успехов в западной части Донецкой области и приближаются к охвату Великой Новоселки. Они близки к продвижению к важным логистическим путям Сил обороны, которые обеспечивают остальную западную часть Донетчины и проходят к восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

Продвижение оккупантов на этом участке может стать значимым в оперативном плане, если их командование надлежаще использует свои тактические успехи, что не является данностью. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), подчеркивая, что такое продвижение войск РФ не означает автоматический крах украинского фронта.

Оккупанты приближаются к Великой Новоселке

Специалисты ссылаются на геолокационные кадры от 24 ноября, на которых якобы видно, как части российской 5-й танковой бригады продвигаются к восточной окраине Великой Новоселки. Несколько российских блогеров в это время утверждали, что ВС РФ также прошли к северо-востоку и юго-востоку от этого поселка в Волновахском районе.

Кроме этого, российские войска продолжают усилия по ликвидации небольшого "кармана" к востоку от дороги O0510 Курахово – Великая Новоселка. Геолокационные кадры от 25 ноября показывают, что подразделения российской 5-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус "ДНР") продвинулись до улицы Победы в центре Курахово. Несколько российских пропагандистов заявили, что армия РФ захватила Романовку и добились дополнительных успехов в полях вокруг села.

"ISW пока не получил подтверждения действий российских войск в Романовке, но геолоцированные кадры от 24 ноября показывают две отдельные российские механизированные атаки численностью до взвода к востоку от Романовки возле Ильинки и Антоновки. Это указывает на то, что войска РФ продвигались к Романовке во время этих атак", – говорится в сводке.

Также подразделения 33-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия) ВС РФ якобы провели механизированную атаку возле Антоновки. По данным пропагандистов, в этом районе оккупанты сосредоточены на том, чтобы "заставить ВСУ отступить на запад в сторону Константинопольского".

Какую цель преследует враг

Ранее ISW оценил, что российское военное командование имеет несколько потенциальных направлений действий в этом секторе фронта, и продвижение захватчиков за последние дни укладываются в два из них. Речь идет об усилиях по продвижению на запад вдоль дороги H15 к линии Андреевка – Константинополь от Курахово, а также усилиях по обходу Большой Новоселки и угрозе украинским логистическим линиям в восточной части Запорожской области.

"Российские войска уже захватили позиции вдоль дороги H15 в восточном Курахово и, вероятно, будут использовать новые позиции вдоль улицы Победы (которая идет на юг перпендикулярно H15) для дальнейшего перекрытия и продвижения на запад через Курахово и вдоль дороги в направлении Дачного и Андреевки (оба к западу от Курахово)", – предположили эксперты.

По их словам, недавние продвижения оккупантов к улице Победы в центральной части Курахово размещают российские войска примерно в 15 км к востоку от Андреевки. И российские военкоры, и украинский военный обозреватель Константин Машовец определили Андреевку как оперативную цель ВС РФ к западу от Курахово, поскольку ее захват предоставит российским войскам более сильную позицию, с которой можно будет "охватить цепь населенных пунктов вдоль трассы O0510 к северо-западу и северо-востоку от Угледара.

Отмечается, что подразделения ВС РФ могут продолжить наступление на запад по H15 в направлении Андреевки, одновременно атакуя "карман" к северо-востоку от Угледара по линии Успеновка – Ганновка – Романовка с намерением заставить ВСУ отступить на запад, чтобы избежать окружения. Такой маневр может позволить врагу захватить тактические позиции в этом районе и выровнять линию фронта от Солнцевки (северо-западнее Курахово) до Константинопольского, разместив войска примерно в 23 км к востоку от границы Донецкой и Днепропетровской областей в ее ближайшей точке.

Продвижения РФ не означают крах фронта в Украине

Аналитики ISW говорят, что эти российские наступления в районе Великой Новоселки соответствуют их прогнозу о том, что они могут попытаться обойти поселок с его восточного и северо-восточного флангов. Пока нет подтверждения того, что оккупанты пересекли реку Кашлагач непосредственно к востоку от Великой Новоселки, что им пришлось бы сделать, чтобы начать боевые действия в городских районах населенного пункта.

"Российские войска, скорее всего, будут идти к северу от Великой Новоселки, продвигаясь на юго-запад от Роздольного в направлении Нового Комара, и дополнять эти атаки наступлениями на север к западу от Великой Новоселки через Ровнополь. Потеря Украиной Великой Новоселки будет иметь существенное значение и потенциально пагубно скажется на способности Украины поддерживать оборону на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей", – заявили в ISW.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук тоже отметил, что Великая Новоселка является важным логистическим пунктом для ВСУ, захват которого позволит врагу более активно угрожать Гуляйполю и Орехову на Запорожье. Захват Великой Новоселки также предоставит ВС РФ более сильную позицию для наступления на юго-восток Днепропетровской области.

По мнению военных экспертов, недавние российские атаки к северо-востоку от Угледара, по-видимому, согласуются со штурмами возле Великой Новоселки, и это еще раз подтверждает оценку ISW о том, что элементы войск РФ ныне проводят взаимодополняющие наступательные операции в этом секторе западной части Донетчины.

Считается, что способность врага далее продвигаться к границам Запорожской и Днепропетровской областей будет во многом зависеть от того, продолжит ли командование этих подразделений успешно координировать боевые действия на соответствующих участках фронта. Более того, даже если российские войска смогут достичь всех оперативных целей, описанных выше, им необходимо будет захватить более 8000 кв. км территории, чтобы достичь самоопределенной конечной цели Кремля по захвату всей Донецкой области.

"Российские наступления в западной части Донецкой области не предвещают автоматически крах украинской линии фронта. Потенциальная их атака на юго-восток Днепропетровской области, учитывая исторические данные о российских наступательных действиях, вряд ли будет немедленной и не будет угрожать крупным украинским военным объектам или крупным городам в зимнем сезоне кампании 2024-2025 годов", – подчеркнули в ISW.

Там напомнили, что украинский фронт широкий, и российские тактические успехи в западной части Донетчины не должны вызывать неоправданной паники в краткосрочной перспективе. Успехи оккупантов остаются лишь тактическими, а в целом войска РФ пока не восстановили оперативный маневр на поле боя. Поэтому текущие их наступления могут и не достичь своих оперативных целей, как и первоначальные российские фронтальные атаки на Часов Яр и Покровск в начале 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты подчеркнули, что последние успехи войска РФ вблизи Угледара и Великой Новоселки свидетельствуют, что война в Украине не зашла в тупик. Темпы продвижения российских сил значительно выросли по сравнению с предыдущими месяцами, но линия фронта в Донецкой области остается изменчивой.

