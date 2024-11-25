Война в Украине не зашла в тупик: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Последние успехи российских войск вблизи Угледара и Великой Новоселки свидетельствуют, что война в Украине не зашла в тупик. Линия фронта в Донецкой области остается изменчивой, а темпы продвижения российских сил значительно выросли по сравнению с предыдущими месяцами.

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Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). По последним данным, оккупанты заняли несколько населенных пунктов, в частности Екатериновку, Елизаветовку и Ильинку, и подтвердили продвижение в районе Великой Новоселки.

С 1 сентября 2024 года российские войска захватили не менее 1103 квадратных километра территории, тогда как за весь 2023 год Украина вернула лишь 387 квадратных километров.

Эти достижения стали возможны благодаря выявлению слабых мест на украинских позициях, хотя темпы российских наступлений остаются ниже, чем в начале вторжения. Захват врагом Угледара стал ключевым для дальнейших операций в западной части Донецкой области.

Институт исследования войны (ISW) также анализирует вероятные последующие деяния русского командования, беря во внимание текущее продвижение. Российское наступление на направлениях Покровского, Курахового, Угледара и Великой Новоселки открывает несколько возможных сценариев действий в ближайшие недели и месяцы. Вероятно, российские силы стремятся одновременно окружить Великую Новоселку и блокировать украинские группировки к северу и югу от Курахово. Кроме того, осуществляются вспомогательные операции по улучшению тактического положения российских войск в южной части Донецкой области и минимизации угроз их флангам.

Харьковщина

Российские силы вели наступательные действия к северо-востоку от Харькова, близ Волчанска и Тихого, но подтверждений продвижений нет. Сообщается о неудачной украинской контратаке на Журавлевку (Белгородская область) с использованием бронетехники, однако независимые доказательства этого тоже не зафиксированы.

Луганщина

Российские войска продолжают наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные данные свидетельствуют об их продвижении к югу от Лозовой, а милблогеры заявляют о захвате части Копанок, Первомайского и продвижении в восточном Купянске. Однако ISW не нашел этому подтверждение.

Бои продолжаются в районах Кондрашовки, Синковки, Новомлинская, Новоплатоновки, Лозовой, Глушковки, Копанок, Тернов, Ямполевки, Торского и Серебрянки.

Донетчина

Российские войска продолжают наступательные действия по нескольким направлениям:

Северск: атаки оккупантов возле Белогоровки не принесли результатов.

Торецк: бои продолжаются, россияне заявляют о контроле над частью микрорайона Забалко, но линия фронта остается без изменений.

Покровск: враг продвинулся к югу от Лисовки, но заявления об успехах у Желтого и Юровки остаются неподтвержденными.

Курахово: активные боевые действия возле Нововодмитровки, Солнцевки, Зари и Берестков, но подтверждений продвижения нет.

Угледар: атаки на северо-востоке и севере в районах Елизаветовки, Екатериновки, Трудового.

Большая Новоселка: продолжаются бои вблизи Роздольного, Макаровки, Новодаровки. Российские заявления о штурме самой Великой Новоселки не подтверждены.

Юг

Российские войска заявляют о продвижении к северо-востоку от Роботино (Запорожская область), в частности, возле Малой Токмачки и Белогорья, но в ISW не нашли этому подтверждений. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что враг готовит штурмовые группы для активизации действий на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. На левобережье Херсона продолжаются позиционные бои, линия фронта остается неизменной.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают операцию на территории Курской области РФ и за последние сутки имели успехи на некоторых участках. Но в то же время и у российских войск есть продвижение на главном украинском выступлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали в боях 255 единиц военной техники и вооружение оккупационной российской армии. Также уничтожили и ранили около 1610 захватчиков.

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