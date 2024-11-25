Минус 1610 оккупантов и шесть танков: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 255 единиц военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1610 захватчиков.

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Общие потери живой силы войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 732 350. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 114 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 19 480).

В металлолом воины превратили 27 боевых бронированных машин (всего 19 236), 22 артиллерийские системы (20 787), шесть танков (9429) армии РФ.

Кроме того, были обезврежены 84 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 29 948), две – спецтехники (3681) оккупантов.

Также в списке потерь ВС РФ, которые им были нанесены от 24 февраля 2022-го, есть 2764 сбитые крылатые ракеты, 369 самолетов и 329 вертолетов, 1254 уничтоженные РСЗО и 1004 средства ПВО, 28 потопленных кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, диверсионно-разведывательная группа Сил обороны уничтожила российский ЗРК "Стрела" на временно оккупированной территории Луганщины. Комплекс был сожжен в районе Новоайдара, расположенном в 60 км от линии фронта.

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