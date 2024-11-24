В Луганской области ВСУ уничтожили вражеский ЗРК 'Стрела-10': весь экипаж ликвидирован

В Луганской области ДРГ Сил обороны уничтожила российский ЗРК "Стрела". Комплекс был сожжен в районе Новоайдара, что находится в 60 км от линии фронта.

Видео дня

Также был ликвидирован экипаж "Стрелы". Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

В паблике появилось видео, на котором зафиксировано, как догорает уничтоженный ЗРК "Стрела-10".

"22 ноября 2024 года была отмечена работа ДРГ ВСУ в районе н.п. Новоайдар, Луганская обл. (более 60 км до ЛБС). Был совершен поджег места проживания экипажа и самого комплекса", – сообщает "Досье Шпиона".

Трое членов экипажа, военнослужащие 169-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ – младший лейтенант Алексей Матренинский и два младших сержанта, Максим Горбачев и Михаил Чеботарев – погибли.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 российских оккупантов. Удар был нанесен в ночь на 24 ноября в Курской области РФ.

Поражение произвели подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.