Оккупанты пытаются взять под огневой контроль логистические пути: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Курахово

Российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке Украины и пытается взять под огневой контроль логистические пути. Интенсивные боевые действия продолжаются в районе города Курахово Донецкой области.

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Захватчики намерены заблокировать логистические пути, чтобы усложнить оборону. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, в окрестностях Курахово не прекращаются ожесточенные бои. Путинская армия пытается взять город под огневой контроль, а также и логистические пути, ведущие в населенный пункт.

Волошин подчеркнул, что на Кураховском направлении враг активно использует артиллерию и управляемые авиационные бомбы. В свою очередь Силы обороны сдерживают наступательные действия россиян и наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

"Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки на том направлении было уничтожено более 350 оккупантов убитыми и ранеными, также два танка, три мотоцикла, миномет, несколько автомобилей. И повреждено еще несколько автомобилей и вражеский мотоцикл", – сообщил Волошин.

Напомним, командование российской армии бросает в бои на Покровском направлении пехотные подразделения. Они осуществляют атаки без привлечения бронетехники благодаря активному применению ВСУ дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинская оборона Покровска заставила оккупантов изменить планы на востоке Украины.

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