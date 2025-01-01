'Добро побеждает зло': за 2024 год бойцы СБУ поразили десятки военных объектов в тылу России. Поздравление Василия Малюка

Глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк поздравил украинцев с новым 2025 годом. Он отметил, что в этот период чувствуется нерушимая истина: добро побеждает зло, а Бог всегда помогает тем, кто стоит на стороне света. Также Малюк рассказал о результатах работы СБУ за 2024 год.

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Поздравление было опубликовано в официальном Telegram-канале СБУ. "Вся суть украинского характера: полагаться на Бога, но делать то, что в твоих силах. Бороться, держать строй и побеждать. Именно поэтому Силы обороны продолжают борьбу, показывая, что Украина является форпостом безопасности всего мира", – отметил Малюк.

Большой вклад в эту борьбу вносит и Служба безопасности Украины. На поле боя спецназовцы ЦСО "А" СБУ результативно уничтожают противника и его технику.

Особенно искусно они работают с дальнобойными дронами. В прошлом году бойцы СБУ поразили десятки военных объектов в тылу РФ: аэродромов, арсеналов оружия и нефтебаз. Этим наши защитники принудили русскую армию держать свои резервы подальше от линии фронта.

Также военная контрразведка успешно применяет новые модификации морских дронов "Sea baby", в частности, они эффективны в бою с самолетами и вертолетами.

Контрразведка противодействует российской агентуре внутри страны и разоблачает предателей, корректировщиков и коллаборантов. Следователи СБУ собирают качественную доказательную базу, чтобы каждый злоумышленник получил заслуженное наказание, а киберспециалисты службы держат информационный фронт.

"Делаем все, чтобы враг знал: на небе или на земле – возмездие неизбежно! Я благодарен всем, кто работает на победу и помогает Силам обороны. Желаю согласия, счастья и благополучия вашим семьям! А всем украинцам – сил, воодушевления и неизбежной победы Света над тьмой", – поздравил украинцев Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2024 года представители наших Сил обороны (и непосредственно спецслужб) провели сотни специальных операций против сил оккупантов и страны-агрессора России.

О некоторых открыто заявляли на официальном уровне, что позволяло отнести их к деятельности Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил специальных операций ВСУ или даже тандемной работе. Но есть спецоперации, о принадлежности к которым украинских силовиков мы можем только догадываться.

Александр Коваленко напомнил о нескольких самых ярких спецоперациях, которые Украина провела за 2024 год.

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