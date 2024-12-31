Бьем врага на его территории! В 2024 году Украина провела сотни спецопераций против России: вспомним самые уникальные

Сейчас публикуют много разного рода итогов, статистики на ту или иную тематику: сколько было уничтожено российских оккупантов за год, сколько было сбито ракет, дронов-камикадзе и так далее. Но есть еще одна категория, которую почему-то ежегодно обходят вниманием, – спецоперации против России.

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В течение 2024 года представители наших Сил обороны (и непосредственно спецслужб) провели сотни специальных операций против сил оккупантов и страны-агрессора России. О некоторых открыто заявляли на официальном уровне, что давало возможность отнести их к деятельности Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил специальных операций ВСУ или даже тандемной работе. Но есть спецоперации, о принадлежности к которым украинских силовиков мы можем только догадываться.

О наиболее ярких, на мой субъективный взгляд, спецоперациях за год я бы и хотел поговорить в этом материале, затронув как официально признанные, так и те, которые так и остаются "под вопросом" (а кто же за ними стоит?).

Уничтожение А-50У

Начался 2024 год с системного уничтожения самолетов А-50У, Ил-22 и Ту-22М3. Это была совместная работа украинских силовых структур, которой предшествовала тщательная подготовка. Результатом стало уничтожение уникальных образцов российской авиационной техники, которую на сегодняшний день российский военно-промышленный комплекс не имеет возможности производить.

Сама операция, помимо сложности ее реализации и важности для поля боя, стала первой в истории войн и конфликтов по уничтожению самолета ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения), что уже делает ее уникальной. Для России же год начался с серьезнейшей потери и прекращения полетов самолетов типа А-50 в зоне риска.

Удары дронами вглубь территории России

В 2024 году Украина вышла на относительный паритет по количеству результативных ударов вглубь территории России и очевидно опередила оккупантов по степени эффективности ударов.

В то время как российские оккупационные войска запускали дроны-камикадзе Shahed-136 вглубь Украины с целью террора гражданского населения, для ударов по энергетической инфраструктуре, украинские силовые структуры уничтожали военные объекты РФ, военно-промышленный комплекс и связанные с ним предприятия.

В этом году всем запомнились удары по российским НПЗ и нефтебазам, что оказало существенное влияние на экономику страны-агрессора, а также на возможности оперативного обеспечения российских войск горюче-смазочными материалами.

Но, на мой взгляд, наиболее примечательной была операция ГУР МО по нанесению удара по радиолокационной станции в Орске Оренбургской области.

Эта операция была примечательна тем, что цель находилась в 1800 километрах от границы с Украиной, что на тот момент являлось абсолютным рекордом по дальности. Целью же была выбрана уникальная РЛС "Воронеж-М" – надгоризонтная радиолокационная станция большой дальности, входящая в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Основная задача таких РЛС – фиксация пусков баллистических ядерных ракет противника.

Проведение такой сложной операции не только позволило вывести из строя уникальную станцию, восстановление которой после полученных повреждений под вопросом, но и в очередной раз унизило российскую эшелонированную ПВО и дало понять: системы предупреждения о ракетном нападении не входят в перечень российских "красных линий".

Также стоит отметить удар украинского дрона по аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области – почти в 600 километрах от зоны боевых действий. В ударах по российским аэродромам, на первый взгляд, уже нет ничего особенного, но только не в этом случае.

На "Ахтубинске" размещались редкие истребители Су-57, которые российская пропаганда называет боевыми самолетами "пятого поколения". В результате удара, спланированного ГУР МО Украины, был уничтожен один истребитель, еще один получил повреждения.

Операции в Черном море и не только

В течение 2024 года в Черном море было проведено множество операций, среди которых не только удары морскими дронами по остаткам российского Черноморского флота, в частности потопление 1 февраля ракетного катера "Ивановец", атака на БДК "Цезарь Куников" 14 февраля и БДК "Ямал" 22 марта, но и спецоперации на "вышках Бойко".

Но среди всех этих операций по-настоящему уникальной все же является удар по Каспийской флотилии, совершенный 6 ноября. Уникальность ее в том, что украинские спецслужбы дотянулись до далекого Каспийска и, прорвав эшелонированную оборону России, которая поступательно превращается в повод для шуток, нанесли удар по пришвартованным в порту военным кораблям.

Эта операция стала примером того, что ни один российский военный корабль, без разницы – принимал он участие в войне против Украины или нет, не может себя чувствовать в безопасности, поскольку является абсолютной законной и обязательной к поражению целью.

Ликвидация военных преступников

В течение 2024 года мы неоднократно слышали о неких инцидентах, которые происходили с коллаборантами, предателями, а также военными преступниками. Кто-то взорвался в своем автомобиле, кто-то выпал из окна, кого-то застрелили в парке, а кто-то взлетел на воздух благодаря электросамокату.

Служба безопасности Украины 16 декабря сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Игорю Кириллову, ответственному за массовое применение оккупантами запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины, а уже 17 декабря военный преступник был ликвидирован.

Совпадение это или действительно системная работа по персонажам, за которыми тянется кровавый шлейф преступлений, – сложно сказать, но этот взрыв стал самым громким из всего того, что происходило на протяжении 2024 года.

Стоит отметить, что накануне, 12 декабря, в Москве был ликвидирован Михаил Шатский – заместитель руководителя конструкторского бюро "Марс" и начальник отдела программного обеспечения, ответственный за разработку ракет класса "воздух – земля" Х-59/69, которые применяются в ударах по Украине.

Очевидно, что устранение причастных к убийствам, геноциду украинцев лиц становится системной работой украинских спецслужб, которые не рассчитывают на международные суды и для которых справедливое возмездие имеет свой вид.

Вывод

Украинские спецслужбы провели сотни операций в 2024 году. Это были не только вышеупомянутые атаки вглубь России, уничтожение военных объектов и ликвидация военных преступников, установление доминирования в Черном море, но и множество информационных операций, колоссальный пласт разведывательной деятельности, кибератак и т.д.

Но из всего вышеперечисленного, а также множества того, что не было упомянуто (поскольку вам просто не хватило бы терпения прочитать настолько длинный и фундаментальный текст), следует сделать один очень важный вывод. Украинские спецслужбы на сегодня имеют настолько колоссальный опыт проведения спецопераций против страны, превосходящей по военному потенциалу, что ни одна разведка и спецслужба в мире не сможет сравниться.

Ну-ка, напомните мне, когда и кто в последний раз устранял генерала, командующего одним из родов войск ядерного государства?

Каждый случай уникальный, каждая операция – пример для подражания и изучения со страниц специфической литературы в специфических учебных учреждениях. Но то ли еще будет!

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".