ГУР: пораженных российских самолетов Су-57 могло быть два

На аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России могло быть поражено два самолета Су-57. Также, вероятно, среди личного состава оккупантов есть безвозвратные потери и раненые.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов. Средства поражения и другие детали операции ведомство пока не комментирует. Информация о последствиях ударов по вражескому аэродрому до сих пор уточняется.

"Это первое огневое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета, который Россия позиционирует, как пятое поколение. Впрочем, в мире в этом отношении есть сомнения", – сказал Юсов.

"Но это еще не все. Данные продолжают уточняться. Есть предварительная информация о том, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", – добавил представитель ГУР.

Он отметил, что операции по уничтожению объектов врага, которые участвуют в войне против Украины и наносят удары непосредственно по территории Украины, будут продолжаться.

Также Юсов отметил, что российские самолеты Су-57 обычно не заходят в воздушное пространство Украины и на это есть несколько причин.

"Они боятся катастрофических, в частности, имиджевых потерь и самое поражение уже в воздушном пространстве Украины: что характеристики этого самолета далеко не такие, которые они рекламировали, в том числе и на международном рынке вооружений. Ну хотя мы видим, что и это не помешало, собственно, получить первые потери и первые боевые поражения за период полномасштабного вторжения", – отметил представитель ГУР.

Он отметил, что операции по уничтожению объектов врага, которые участвуют в войне против Украины и наносят удары непосредственно по территории Украины, будут продолжаться.

Также Юсов подчеркнул, что российские самолеты Су-57 обычно не заходят в воздушное пространство Украины, и на это есть несколько причин.

"Они боятся катастрофических, в частности, имиджевых потерь и самого поражения уже в воздушном пространстве Украины: что характеристики этого самолета далеко не такие, которые они рекламировали, в том числе и на международном рынке вооружений. Ну хотя мы видим, что и это не помешало, собственно, получить первые потери и первые боевые поражения за период полномасштабного вторжения", – отметил представитель ГУР.

Также он объяснил, как стало возможно поражение объектов так глубоко в тылу государства-террориста. Юсов объяснил, что все дело в сосредоточении российских ПВО на временно оккупированных территориях, а не на РФ.

"И это сигнал, собственно, для всего российского общества – на что тратятся собственные ресурсы. Больше ПВО дома – больше целых объектов на территории России, больше российских ПВО на территории Украины – ну, значит, их будут уничтожать на украинской территории, а инциденты на территории государства-агрессора, на его военных объектах, будут продолжаться", – констатировал Юсов.

Напомним, взрывы на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ прогремели 8 июня. Спутниковые снимки подтверждают поражение вражеского самолета. Объект расположен в 589 километрах от линии боевого столкновения.

В ГУР отметили, что современный истребитель страны-террориста России Су-57 способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. В то же время, на вооружении воздушно-космических сил РФ находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

Как сообщал OBOZ.UA:

–